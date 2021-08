Liberaron a los acusados de matar a un joven en Villa Beruti

Los dos hombres que a fines del mes pasado fueron detenidos acusados de asesinar a Jonatan Nahuel Sanche mientras se desplazaba en moto en inmediaciones de Villa Beruti recuperaron la libertad. Mientras que la propia fiscalía había solicitado la libertad de José Luis Galán horas después de la aprehensión, en el caso de José Antonio González fue la Justicia de Garantías la que dictó su falta de mérito y su posterior libertad.

A partir de los datos recabados desde el homicidio de “Coche” Sánchez el 9 de julio pasado, desde la Unidad Fiscal de Instrucción 1 se había solicitado la prisión preventiva de González. Para los investigadores esa noche se encontraron en la intersección de las calles Santa Cruz y 190 la víctima y su primo con Galán y González cuando estos salían de comprar droga y se produjo un altercado que terminó con un disparo en la cabeza de "Coche" y su muerte instantánea.

Más allá del plateo desde el Juzgado de Garantías 1 se sostuvo que no existían elementos de convicción suficientes o indicios vehementes para mantener el encierro preventivo. Por ese motivo y más allá de la prosecución de la causa se dispuso la libertad por falta de mérito.

El planteo de legítima defensa

La defensa de González, a cargo del abogado Cristian Prada, había solicitado la falta de mérito que otorgó el Juez de Garantías Daniel De Marco al entender que la hipótesis fiscal se contradecía con la prueba colectada en la investigación y que su representado había actuado en legítima defensa.

En sintonía con la declaración del imputado, uno de los testigos de identidad reservada dijo que “Coche” Sanche llegó a bordo de una moto con su primo y que intentaron asaltar a González al que amenazaron con un arma de fuego mientras forcejeaban.

“’Coche apuntándome me dijo ahora te mato y en ese momento que me dice eso sale un muchacho de la casa y Coche se distrae y yo le manoteo el arma y me tira un tiro, yo pensé que me había pegado, y nos trenzamos en lucha, caímos al piso, le saco la pistola en el forcejeo, la agarro a la pistola y ahí no se, le empecé a pegar con la pistola y después no me acuerdo nada, le digo la verdad, cuando le estaba pegando sentí que se escapó un tiro y me pegue un susto bárbaro...", declaró González a modo exculpatorio un día después de su detención.

Para el Juez de Garantías un dato contundente de objetiva valoración que refuerza la versión exculpatoria del causante Gonzalez resulta ser la incautación entre las prendas del fallecido Sanche de un aparato celular de idénticas características al que le sustrajeran.

“En síntesis, llegados a esta instancia, y teniendo en cuenta el carácter excepcional de las medidas como la aquí pretendida por el titular de la acción pública, no existen elementos de convicción suficientes o indicios vehementes para mantener el encierro preventivo del nombrado. Consecuentemente, y sin perjuicio de la prosecución de la causa, deviene necesario y proporcional, disponer en estos autos la libertad por falta de mérito de José Antonio Gonzalez”, sostuvo De Marco antes disponer la libertad por falta de mérito.