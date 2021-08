Covid-19: llegaron a Mar Chiquita las primeras vacunas para menores de 12 a 17 años

Luego de que la gobernación bonaerense, a cargo de organizar la campaña de inmunización contra el coronavirus, otorgara el viernes pasado los primeros 100.000 turnos para menores de 18 años, la municipalidad de Mar Chiquita anunció la recepción de algunas dosis de la vacuna Moderna.

Se trata de un total de 280 vacunas que serán aplicadas esta semana a menores de 12 a 17 años con factores de riesgo en los dos centros vacunatorios dispuestos en el distrito, uno en el centro cultural municipal de la ciudad de Santa Clara del Mar y otro en el polideportivo comunal de la localidad de Coronel Vidal.

Hasta la fecha, son más de 19 mil las personas vacunadas en Mar Chiquita con la primera dosis, mientras que superan las 6.100 las que recibieron la inmunización completa.

Hasta el momento se registraron en la campaña en total 21.233 vecinas y vecinos del partido a través de https://vacunatepba.gba.gob.ar/.

La vacunación correspondiente a la franja etaria de 12 a 17 años incluye las siguientes condiciones priorizadas:

• Diabetes tipo 1 o 2.

• Obesidad grado 2 (IMC > 35) y grado 3 (IMC > 40).

• Enfermedad cardiovascular crónica: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar, cardiopatías congénitas.

• Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes) y síndrome nefrótico.

• Enfermedad respiratoria crónica: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave; requerimiento de oxígeno terapia; enfermedad grave de la vía aérea; hospitalizaciones por asma.

• Enfermedad hepática: Cirrosis, hepatitis autoinmune.

• Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.

• Pacientes en lista de espera para trasplantes de órganos sólidos y trasplantes de células hematopoyéticas.

• Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.

• Personas con tuberculosis activa.

• Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

• Síndrome de Down.

• Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

• Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

• Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.

• Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.

• Personas con pensión de ANSES por invalidez aunque no tengan CUD.

• Personas con pensión de ANSES por trasplantes aunque no tengan CUD.