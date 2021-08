"Dante, un hijo como yo", el film marplatense animado que fue premiado por el Incaa

“Dante, un hijo como yo”, el proyecto de animación escrito por Nicolas Maggi, y producido por Mariano Nicotra, fue elegido por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) como el mejor “Proyecto Inédito de Animación”. El largometraje marplatense quedó seleccionado entre los concursantes de la región Centro Norte del Concurso Federal de Desarrollo.

La selección de este proyecto estuvo a cargo de un prestigioso jurado con reconocida experiencia en la industria audiovisual, conformado entre ellos por

Fernando Castets, guionista de “El hijo de la novia” y “Luna de Avellaneda”.

“Dante, un hijo como yo” sitúa a Dante, una pelota de básquet de 12 años, que debe tomar decisiones sobre su futuro. Él quisiera dedicarse a ayudar a

sus amigos y a la gente que lo rodea, pero también podría seguir el legado familiar.

En el club La Unión va a comenzar el campeonato que reúne a todos los equipos de Mar del Pelota y él es la pelota titular del torneo. Aunque sus padres intentarán decidir por él, Dante va a demostrar cuál es su verdadero talento.

"Cuando nos enteramos de que fuimos uno de los ocho ganadores de proyectos de animación a nivel nacional no podíamos creerlo. Es un estímulo enorme para seguir dándole fuerza a este hermoso proyecto para que siga creciendo. Es una historia que me atraviesa de una forma personal y

ver cómo es tomada por otras personas al leerla me produce muchísima emoción", aseguró Maggi.

Por su parte, Nicotra explicó que el premio "será beneficioso para todo el sector audiovisual de la ciudad. Sin dudas, esto nos dará impulso para asociarnos con productoras a nivel nacional e internacional para que inviertan en la producción de la película”, dijo.

El diseño de la carpeta de "Dante, un hijo como yo" fue realizado por la diseñadora industrial Ana Clara Chimento. El equipo realizó tutorías con el guionista Esteban Garelli, cuenta con la asistencia del cineasta y animador German Carpincho López, quien viene aportando su animación en videoclips de diversos artistas locales e internacionales y con la colaboración musical de Juan Ignacio Cufré. El proyecto tiene además el aval de los directores y productores audiovisuales Liliana Romero y Norman Ruiz, de amplia trayectoria en el cine de animación

nacional.