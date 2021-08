Siniestralidad: "Todos los días se está perdiendo la oportunidad de salvar vidas"

El presidente de la asociación Pro Ayuda a Víctimas de Accidentes de Tránsito (Apravat), Ricardo Vega, volvió a reiterar por otro año consecutivo el pedido para que el Estado profundice acciones y campañas de prevención tendientes a reducir los siniestros viales en Mar del Plata y trazó un balance negativo del funcionamiento de la Comisión Asesora de Seguridad Vial que fue creada en el 2020 en el ámbito del Concejo Deliberante.

"Acá todos los días se pierde la oportunidad de salvar una vida en Mar del Plata. Es terrible y nadie lo entiende así. Todas las demoras y dilaciones que históricamente hay con este tema acrecentan la cantidad de muertos y heridos que hay en la ciudad", advirtió el referente de la entidad, en declaraciones a 0223.

A pesar de los cambios de gestiones, el Licenciado en Criminalística y Perito en Accidentología Vial consideró que no se han implementado políticas que reduzcan los índices de siniestralidad en la ciudad. "Estamos siempre en la misma, con muy buena intención y voluntad, pero no sabemos si están haciendo las cosas bien porque se hace poco y nada y encima basado en no sé qué", criticó.

Vega señaló que la problemática de los siniestros es "multicasual" y reconoció que hay una "enorme" cantidad de hechos que ocurren y que ni siquiera figuran en las estadísticas de la Justicia y otros ámbitos oficiales. "En Argentina siempre pedimos control pero para el otro porque pensamos que el siniestro le va a pasar a otra persona y no a nosotros. Y eso te lleva a relajarte", comentó.

Además, el especialista tuvo en cuenta que la ciudad ha experimentado un notable crecimiento del parque automotor sin adecuar su infraestructura. "Hay más autos, muchas más motos, y tenemos calles que miden lo mismo hace 40 años. El problema pasa por ahí y porque la gente no cumple las normas, y si encima el Estado no toma las medidas que hay que tomar ya está la frutillita del postre", razonó.

"Si los números de heridos y muertes no se reducen, entonces hay un mal trabajo"

Foto Prensa MGP: Montenegro, en el primer encuentro de la comisión en el Concejo.

El titular de Apravat también hizo duras críticas a la Comisión Asesora de Seguridad Vial, una de los espacios que promovió el intendente Guillermo Montenegro dentro del Concejo Deliberante para que organizaciones de la sociedad civil junto a especialistas pudieran abordar la problemática y trazar medidas en conjunto. “Nosotros decidimos no participar más porque no se tomaba ninguna resolución interesante”, aseguró.

“Hay que ser cosas verdaderamente productivas. No podemos estar ahí para calentar una silla. Eso no sirve. Las reuniones de la comisión eran para asegurarse de que se estaba haciendo algo. Pero a nadie le importante si la comisión se reunió treinta o cincuenta veces en el año. Acá hay que trabajar para reducir la siniestralidad y evitar más muertos y heridos. Si a fin de año, esos números no se reducen, entonces quiere decir que estás trabajando mal”, insistió Vega.

El Observatorio de Seguridad Vial que se había puesto en marcha durante el gobierno de Carlos Arroyo solo emitió un informe público en 2019. Desde entonces, no tuvo más actividad. Los últimos datos sobre siniestros son elaborados y difundidos por las propias organizaciones que integran algunas víctimas y familiares.

Una muerte, una familia que se rompe

A principios de julio, la Asociación de Víctimas del Delito y Tránsito publicó un relevamiento en donde se constató un incremento de muertes por siniestralidad del 160% en comparación con el 2020, un año que, de todos modos, acusó una fuerte de baja de colisiones en la vía pública por los meses de aislamiento más estricto a causa de la pandemia. Los datos, de todos modos, estuvieron en sintonía con el mapa interactivo que había publicado en junio el Gobierno bonaerense, donde se ubicó a General Pueyrredon como el partido del interior con más accidentes fatales en sus calles.

"Lo que lamentablemente no se entiende es que cada muerto, cada número que figura en la estadística, es una desgracia porque no solo se pierde una vida sino que se rompe una familia y quedan un montón de personas llorando esa pérdida. Y también hay otro montón de víctimas que no mueren pero que quizás quedan con un daño para toda la vida. Pero como a los funcionarios no les pasa muy seguido, no saben lo que es ese dolor", lamentó el referente de Apravat.

Vega también renovó el pedido para que las autoridades difundan el dinero invertido en campañas de prevención. "Acá camuflan los operativos de control como si fueran de prevención pero es mentira: en ningún lugar del mundo se hace un operativo así para prevenir. En los operativos, te piden la documentación y si te hace falta algo, te hacen la boleta y se acabó, ¿eso es prevenir?", señaló el perito, y concluyó: "La verdad que estamos muy mal y no veo que el problema tenga una pronta solución".