El fútbol local inicia las zonas Campeonato y Reválida

Con la fase clasificatoria ya culminada, el Torneo "Copa Cincuentenario" entra en zona de definición pensando en lo que serán los playoffs buscando el título anual. Por eso, este sábado se jugará la primera fecha para los grupos de Campeonato y Reválida que tendrán suma importancia para arrancar con el pie derecho y considerando que solo serán seis partidos para buscar la mejor posición posible.

El único encuentro que se postergará es el de Atlético Mar del Plata y Círculo Deportivo de Otamendi que se desarrollará el martes 24 a las 15.

PROGRAMACIÓN SÁBADO 21 DE AGOSTO

Cancha: Independiente

13hs, Independiente vs Alvarado (Baquero, Costanzo y Monsalves)

15:30hs, Independiente vs Alvarado (Rojas, Baquero y Costanzo)

Cancha: Deportivo Norte

13hs, Deportivo Norte vs San Lorenzo (E. López, Spognardi y Montero)

15:30hs, Deportivo Norte vs San Lorenzo (Funes, E. López y Spognardi)

Cancha: Kimberley

13hs, Kimberley vs San José (Scuffi, Ramos y A. Núñez)

15:30hs, Kimberley vs San José (Mella, Scuffi y Ramos)

Cancha: Mar del Plata

13hs, Mar del Plata vs Círculo Deportivo (Cristofanetti, Espinillo y T. García)

15:30hs, Colegiales vs Once Unidos (Silva, Cristofanetti y Espinillo)

Cancha: River

13hs, River vs Libertad (Iza, Luxen y Chabert)

15:30hs, River vs Libertad (Nuesch, Iza y Luxen)

Cancha: Quilmes

13hs, Peñarol vs General Urquiza (Contreras, Oliver y Pereyra)

15:30hs, Peñarol vs General Urquiza (Campagnoli, Contreras y Oliver)

Cancha: San Lorenzo

13hs, El Cañón vs Quilmes (Foschi, Ordóñez y Rúa)

15:30hs, Los Andes vs Quilmes (Millas, Foschi y Ordóñez)

Cancha: Almagro Florida

13hs, Colegiales vs Once Unidos (Samatán, Gerez y Díaz)

Cancha: Banfield

13hs, Banfield vs Huracán (Romero, Ghiglione y Galante)

15:30hs, Banfield vs Huracán (Miguel, Romero y Ghiglione)

Cancha: Chapadmalal

13hs, Chapadmalal vs Boca (Avero, Bravo y Berardi)

15:30hs, Chapadmalal vs Boca (Abboud, Avero y Bravo)

Cancha: General Mitre

15:30hs, General Mitre vs Talleres (Mayer, Ruíz Díaz y Correa)

Cancha: Peñarol

13hs, San Isidro vs Talleres (Cajal, M. Núñez y Zagaglia)

Cancha: Libertad

13hs, Cadetes vs Unión (Loza, Ferreyra y Babbitt)

15:30hs, Cadetes vs Unión (Miranda, Loza y Ferreyra)

Cancha: Al Ver Verás

15:30hs, Al Ver Verás vs Almagro Florida (M. Núñez, Cajal y Zagaglia)

REPROGRAMADO PARA EL MARTES

Cancha: Mar del Plata

15hs, Mar del Plata vs Círculo Deportivo (Gerez, Samatán y Díaz)