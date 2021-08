El profesor denunciado por acoso sexual fue separado de la Escuela de Medicina

El profesor denunciado por abuso y acoso sexual en la Escuela Superior de Medicina de Mar del Plata. fue separado temporalmente de su cargo, hasta que se resuelva el caso, que primeramente fue advertido por las redes sociales con graves denuncias pero que la justicia investiga si fueron realizadas fuera del establecimiento.

"Por el caso de acoso, realizamos una separación preventiva del docente hace una semana, porque faltaba poco para el inicio del cuatrimestre. Con esa situación no se podía pensar que estuviera en las aulas. Lo hicimos en un encuadre de prevención mientras se desarrolle el proceso. Hasta la fecha no hubo una formalización de la denuncia con hechos ocurridos dentro de la escuela. No quiere decir que los hechos no hayan existido, pero no hay denuncia materializada", explicó Adrián Alasino, director de la ESM.

En declaraciones a 0223, el titular de la carrera que depende de la Unmdp recordó que existe en la institución un Protocolo de Género que actúa en estos casos, ante cualquier tipo de abuso de poder, "cuya denuncia se puede hacer en la Facultad o en la misma Universidad" y que por esta situación que tuvo explosión en las redes, "no hay ninguna denuncia" aunque de igual manera "se tuvieron que tomar medidas".

En ese marco, Alasino, admitió que desde la justicia se comunicaron con la institución para dar cuenta de una denuncia hacia el docente, "pero afuera de la institución y con una expareja del docente".

"Es un tema muy delicado y hubo una relevancia fuerte en redes. Nosotros estamos esperando a que la o las víctimas se presenten a dar testimonial: Hay distintas maneras, no hace falta que vayan sino que puede ser a través de otras personas. Lo que hicimos de la separación del docente, se hizo por una medida preventiva. Es un caso complejo", completó Alasino.