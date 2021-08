Polémica en la Unmdp: reclaman un "régimen de convivencia" para definir sanciones y suspensiones de docentes y estudiantes

Desde la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum) reclamaron que se avance con la definición de un "régimen de convivencia" donde estén contempladas las diferentes sanciones de las que podrían ser pasibles docentes, personal no docente y estudiantes ante comportamientos inadecuados que se acusen vinculados al ámbito de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)

"Hoy no hay nada vigente pero sería más razonable que exista una reglamentación de este tipo porque no es común llegar a un hecho tan grave, aunque los ha habido, para decir que una persona no puede pertenecer más a la planta laboral de la institución", planteó, en primer lugar, Pedro Sanllorenti, secretario general sindicato, en declaraciones a 0223.

Además de lo que está previsto en el Protocolo de Género, los mecanismos vigentes de sanción dentro de la casa de estudios tienen que ver con un juicio académico. "Ese es un mecanismo complejo. Lo que se puede denunciar ahí es una falta grave y la consecuencia de que alguien te declare culpable es el cese, o sea es expulsar a una persona. No hay sanciones intermedias", advirtió.

El régimen de convivencia, según lo que explicó el responsable de Adum, vendría a incorporar una serie de sanciones "intermedias" antes de la máxima instancia de expulsión que ya están previstas dentro del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) que atañe a los docentes universitarios. "Este proyecto de ordenanza se viene hablando hace rato pero el que tiene un grado de responsabilidad es Osvaldo De Felipe, secretario del Consejo Superior de la Universidad, y han intervenido varios actores y demás", comentó.

"Es una norma larga porque también este régimen plantea la convivencia de los estudiantes, es decir, que también puedan ser suspendidos o no puedan dar examen en caso de que cometan algún acto inapropiado como se ha visto durante la pandemia en las clases por zoom, y que por suerte acá han abido pocos casos", puntualizó el referente gremial, quien dijo que el tratamiento se extiende hace poco más de un año aunque reconoció la "complejidad" de una iniciativa de estas características.

Sanllorenti hizo el planteo después de una semana cargada de apartamientos en distintas facultades. Primero se conoció el caso de un profesor de la unidad académica de Arquitectura y días atrás sucedió lo propio en la Escuela Superior de Medicina, a raíz de una grave denuncia que involucra a un docente con un presunto acoso sexual.

Sobre este último caso que generó fuerte revuelo dentro de la comunidad educativa, el titular del sindicato no tomó postura sobre la decisón de la dirección de la institución universitaria de separar temporalmente al maestro de su cargo pero sí pidió "procesarlo con las garantías que corresponden".

"El nombre que trascendió es el de un afiliado de Adum por lo tanto nosotros esperamos que si ocurre un llamado de atención o una sanción o lo que fuere, que suceda dentro del marco del debido proceso, con un derecho a defensa tal como lo prevé nuestro CCT", apuntó, y agregó: "Es importante tener mucho cuidado en estas cuestiones porque sino ante cualquier denuncia, se puede apartar".