Qué requisitos debe cumplir un inmueble para ser declarado de interés patrimonial

Mar del Plata cuenta con casi 380 bienes inmuebles considerados de "interés patrimonial", una declaración que está contemplada dentro de la ordenanza municipal Nº 10.075 en donde se especifican los diferentes criterios a tener en cuenta para tomar una decisión con la que se pretende garantizar la preservación de espacios con fuerte significado histórico o cultural para la ciudad.

La normativa local tiene en cuenta tres aspectos para avanzar o no con la declaración que tienen que ver con el valor histórico-simbólico-social, el valor artístico-arquitectónico o el valor ambiental. "El valor social puede estar dado por quién construyó o hizo la casa, por el valor popular que haya tenido para determinada época o porque tenga alguna anécdota que haga a la historia de la ciudad. Esto, por ejemplo, se tuvo en cuenta para el chalet de Mariano Mores", explicó Marianela Romero, concejala de la Unión Cívica Radical (UCR), ante la consulta de 0223.

Con relación al valor artístico, se pondera la materialidad de la obra y su grado de originalidad, algo que por esta fecha se está planteando por esta fecha en la campaña impulsada por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires (Capba) con la casa ubicada en Buenos Aires 2715 que fue construida por el Francisco Salamone, también conocido como el “Gaudí de las Pampas”.

Y en referencia al valor ambiental, no solo se considera las características particulares de la obra sino su aporte el entorno y el "grado de contribución a la calidad del medio urbano". "Estos valores no son unilaterales sino que pueden conjugarse entre sí: es decir, una casa puede tener un valor ambiental pero también un valor histórico entonces ahí hay más razones para declararla de interés patrimonial", detalló la presidenta de la comisión de obras del Concejo Deliberante.

Además, de la ordenanza surgen las categorías A (inmueble de valor excepcional), B (inmueble de valor singular) y C (inmueble de valor contextual/ambiental) a la que se llegan según los puntajes obtenidos en cada valoración. La importancia de estas categorías está dada por el carácter vinculante que tienen una vez que se define el grado de protección del inmueble: los de categoría A tienen una mayor variedad de aspectos de protección y así sucesivamente hasta la menor escala.

Cómo se inicia el trámite

Autoridades de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano le confirmaron a este medio que, hasta el momento, hay 379 bienes inmuebles en General Pueyrredon que reciben esta declaración, sin tener en cuenta algunas plazas fundacionales de la ciudad y otros bienes no edilicios, como pueden ser los murales “Homenaje al Libertador” y ”Despedida de Uspallata", del reconocido artista Juan Carlos Castagnino, que están en el excine San Martín.

El trámite de declaración que se analiza en el Concejo Deliberante no es como el de cualquier otro ya que un pedido de estas características no puede ser promovido por un vecino en forma particular sino que necesariamente debe llegar desde el Ejecutivo local, en base al dictamen previo que se realiza en el área de preservación municipal que depende de la cartera de Obras. "A veces pueden entrar al Concejo como nota particular pero en ese caso nosotros igual elevamos un pedido de informe al mismo departamento para ver qué evalúan", aclaró Romero.

Una vez que se logra la declaración, la normativa prevé la posibilidad de avanzar con un convenio entre el titular del bien y la Municipalidad donde se establecerán los beneficios de esta distinción. "Los beneficios son principalmente impositivos y pueden ser una exención de pago de tasas o algunas cuestiones que tengan que ver con derechos de construcción por si se tiene que hacer una obra para preservar el inmueble", dijo la edil del radicalismo.

Inconvenientes

La concejala reconoció algunos "inconvenientes" con el marco normativo actual ya que aseguró que "muchas veces la exención que se hace no tiene un correlato con las obras que hay que hacer para poder mantener un bien en buen estado". "Tenemos pendiente una reunión con el departamento de preservación para hablar cuál es el objeto del Estado municipal de garantizar la preservación de algunos bienes y qué acciones se pueden llevar adelante para que la preservación sea eficaz. En esto no descartamos incluir alguna modificación a la ordenanza", comentó.

Al respecto, Romero dijo que mantienen algunas líneas de trabajo, en diálogo con el Gobierno de Guillermo Montenegro, para ver si se le puede dar algún otro uso a los inmuebles declarados de interés patrimonial en acuerdo con los propietarios. "Hoy se alquilan diferentes propiedades para poder ser utilizadas como dependencias públicas. Y si hay algún bien en condiciones, sería interesante ver si se puede alquilar para que el Estado le pueda dar algún uso y al mismo tiempo sea un atractivo para la gente que va a tener que concurrir a ese espacio", consideró la mujer de la UCR.