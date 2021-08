Variante Delta: "Estamos en una carrera contra el tiempo; hay que vacunarse lo antes posible"

Desde la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) reconocieron que la ciudad se encuentra en una "carrera contra el tiempo" para evitar que la variante Delta del coronavirus desembarque con un fuerte impacto que vuelva a poner en tensión al sistema sanitario, por lo que insistieron en el pedido de concientización para que la comunidad acceda a la vacunación contra la enfermedad.

"Sabemos que hay personas que por la desinformación le tienen un gran temor a las vacunas. Hay mitos, como que les van a implantar un chipo, que hacen mucho daño y que provoca que algunas personas al final no puedan tomar una decisión tan importante como ir a vacunarse", lamentó Victor Bazán, el referente del Centro de Telemedicina Central (Cetec-U).

Frente a la irrupción de la variante Delta, y el temor por su posible ingreso en el corto plazo a Mar del Plata, el profesional recordó que la vacunación permite transitar la enfermedad en forma "leve" y sin necesidad de internación. "Este tipo de cosas son las que nos llevan a fomentar más la vacunación", insistió, en declaraciones a 0223 Radio, en el marco del a preocupación que existe después de que esta semana se reportaran algunos casos sospechosos que son analizados por el instituto Malbrán de Buenos Aires.

De todos modos, el profesor adjunto de la escuela de Medicina resaltó la conciencia social que hay en el país y descartó que existan "antivacunas". "No creo que hay acá movimientos de antivacunas como si ocurre, en otra dimensión, en Francia y en Estados Unidos", comparó Bazán, quien agregó: "En Estados Unidos, pese a que hay muchas personas vacunadas, los contagios no cesan pero las personas que fallecen son las que no se vacunaron. Por eso, allá le dicen la pandemia de los 'no vacunados'".

Características de la variante Delta

Identificada por primera vez en India en octubre del año 2020 y designada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como variante de preocupación (VOC) en mayo 2021, se ha convertido en uno de los linajes prevalentes en varios países.

En las muestras secuenciadas en las últimas 5 semanas esta variante de preocupación excede el 75% de países como Australia, Bangladesh, Botswana, China, Dinamarca, India, Indonesia, Israel, Portugal, Rusia, Singapur, Sudáfrica y Reino Unido.

La variante Delta ha sido asociada a mayor transmisibilidad y mayor tasa de ataque secundario. La tasa de infección secundaria en contactos de casos con variante Delta y sin antecedente de viajes se ha mostrado superior que para contactos de casos con la variante Alpha 11,4% (IC 95 11,1% - 11,7%) en comparación con 8% (IC 95: 7,8% - 8,1%), según han precisado desde el Ministerio de Salud de la Nación.

Un análisis basado en proporciones calculadas sobre los datos globales el número reproductivo efectivo para la variante Delta es 55% (IC 95 43-68%) mayor que para la variante Alpha y 97% (IC95 76-117%) superior en relación a otras variantes no VOC y no VOI.