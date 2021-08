Mar del Plata Club, más líder que nunca tras golear a su escolta Universitario

El Torneo Clasificatorio de la Unión de Rugby de Mar del Plata tuvo la disputa de la sexta fecha, con una confirmación y una gran sorpresa. Mar del Plata Club enfrentó a su escolta, Universitario y lo venció por 33 a 6 para seguir más puntero que nunca. Por su parte, San Ignacio le ganó a Sporting en la Villa Marista por 21 a 18 y cortó su sequía en este campeonato.

El Grupo 1 de Torneo Clasificatorio tiene a un Mar del Plata Club súper puntero, invicto y con puntaje ideal, que decididamente se perfila como el candidato a quedarse con el 1. Universitario fue un gran rival pero no le alcanzó en su casa para vencer al mejor equipo del torneo, que lo superó en varios pasajes del juego. Fue triunfo 33 a 6 de los de Santa Celina, que cerró un sábado con un sólida actuación.

El gran triunfo de la fecha, y que le pone pimienta a la Zona del Top 4 que clasifican a semis y al Regional Pampeano A, fue el de San Ignacio frente a Sporting. Los de Valle Hermoso fueron a la Villa Marista y vencieron por un ajustado 21 a 18 para dar una de las sorpresas de la fecha, teniendo en cuenta los pasados inmediatos de ambos conjuntos.

En Tandil mandó Los Cardos y el resultado de su partido frente a Comercial fue lo que necesitaron para ratificarlo. Fue un muy buen triunfo del equipo "Verde", que se quedó con el cotejo por un contundente 64 a 14.

En el Grupo 2, Uncas le ganó a Pueyrredón por 37 a 10 para seguir estando arriba en las posiciones, mietras que Biguá volvió de Tandil con la valija llena de triunfo luego de vencer a Los 50 por 29 a 6.

Resultados

Grupo 1

Universitario 6-33 Mar del Plata Club

Universitario 0-62 Mar del Plata Club (Intermedia)

Universitario 5-31 Mar del Plata Club (Preintermedia)

Universitario 7-29 Mar del Plata Club (M-19)

Sporting 18-21 San Ignacio

Sporting 43-20 San Ignacio (Intermedia)

Sporting 27-14 San Ignacio (Preintermedia)

Sporting 7-17 San Ignacio (M-19)

Los Cardos 64-14 Comercial

Los Cardos 69-14 Comercial (Intermedia)

Los Cardos 65-7 Comercial (M-19)

Posiciones: Mar del Plata Club 29 puntos; Universitario 17; Sporting 16; Los Cardos 15; San Ignacio 10; Comercial 0.

Próxima Fecha

Sporting vs. Universitario

San Ignacio vs. Los Cardos

Comercial vs. Mar del Plata

Grupo 2

Los 50 6-29 Biguá

Los 50 27-17 Biguá (Intermedia)

Uncas 37-10 Pueyrredón

Uncas 60-12 Pueyrredón (Intermedia)

Uncas 7-52 Pueyrredón (Preintermedia)

Uncas 7-52 Pueyrredón (M-19)

Torneo Desarrollo

Pampas 40-31 Miramar

Gnomos 60-12 Camarones

Torneo Oficial

Los Cardos 45-27 Comercial (M-17)

Los Cardos 26-45 Comercial (M-16)