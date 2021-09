Avanza un plan para que los decks permanezcan en los corredores gastronómicos de Mar del Plata

Empresarios de la Cámara Gastronómica de Mar del Plata gestionan por esta fecha una "habilitación definitiva" con el Gobierno de Guillermo Montenegro para que los decks que se popularizaron durante la pandemia del coronavirus puedan permanecer en los diferentes corredores gastronómicos.

Hasta esta fecha, cada una de estas estructuras que posibilitaron al sector promover el trabajo al aire libre en tiempos de Covid-19 se colocaron bajo un "permiso precario" - que vence esta temporada - pero la intención del empresariado y el municipio es conferirle un carácter mucho más profundo y extenso a esa autorización.

Para ello, las autoridades trabajan en la confección de un proyecto de ordenanza en donde quedarían establecidos como el "aspecto estético de los decks" y los diversos "condicionamientos" para habilitarlos, según indicó a 0223 Hernán Szkrohal, quien preside la cámara local que nuclea a los gastronómicos.

"Los decks se abrieron de manera masiva en Mar del Plata en su momento y eso generó que locales que no podían trabajar adentro hoy estén trabajnado pero lo que se va a pedir desde la Municipalidad es un criterio de uniformidad con respecto a los materiales. Y también van a ser muy estrictos con todo lo que tenga que ver con la seguridad vial", anticipó.

En este sentido, el hombre de Barracuda Café adelantó otras definiciones: por ejemplo, los decks solamente podrán ser de color negro, con chapas y otras medidas de seguridad, y su extensión rondará entre los 2 y 2,50 metros, según la localización. "No van a poder exceder los dos metros en aquellos lugares donde circulen los colectivos", aclaró, y agregó: "La idea con estas condiciones es cada deck sea parecido al del otro colega".

"El deck llegó para quedarse"

Además, se pretende contemplar que las estructuras instaladas en los corredores de la Diagonal Pueyrredon, Olavarira y Belgrano, "se acomoden a la necesidad colectiva de cada una de esas arterias". "La primera información que tenemos es que el municipio no va a cobrar por los decks pero eso no quita que más adelante pueda llegar a ser un gasto. Todavía no está definido. Pero obviamente todo aquello que no genere gasto nos ayuda para recuperarnos de la pandemia, que nos va a llevar entre dos y tres años", dijo, por otra parte.

En paralelo, se llevan adelante trabajos en conjunto con personal de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (Osse) para que los decks puedan disponer de tapas que "permitan limpiar y evitar la acumulación de agua en los cordones". "Con respecto a la calefacción hay o dos tres formatos de uso y son las opciones que se están evaluando para que no genere riesgo para el cliente", detalló el referente del sector.

Para mejorar la infraestructura de los decks actuales, el Banco Nación puso a disposición el acceso a un crédito con el fin de ser destinado a la inversión en "infraestructura de cerramiento, calefacción y luz". "Ese apoyo es importante porque a cada comerciante le va a permitir tener un deck mucho más prolijo y jerarquizado para ofrecerlo después al cliente", resaltó el empresario.

"La decisión del municipio es sacar la ordenanza para enero y que a partir de ahí se pueda ir adecuando la normativa con respecto a la identidad colectiva de cada lugar de Mar del Plata", comentó Szkrohal, quien añadió: "Yo creo que el deck llegó para quedarse. Fue una muy buena medida que salió de una oficina de trabajo nuestra pero en la que también intervino la parte política de toda la ciudad, y así, entre particulares y el Estado, se logró algo que da muy buena expectativa para seguir haciendo cosas juntos".