Positiva reacción de los mercados por el triunfo de Juntos

La derrota del peronismo en las PASO que generó una suba de las acciones argentinas en la bolsa de Nueva York, según el reporte del Portfolio Personal Inversiones (PPI).

El informe señala: "El resultado fue sopresivamente satisfactorio para el mercado y esperamos una reacción positiva en el precio de los activos argentinos. Esta victoria en las elecciones primarias está lejos de arreglar los problemas en los que está sumergido el país, pero dada su magnitud, brindará un bálsamo de cara a las expectativas futuras. No solamente limitaría la fuerza de la coalición gobernante en el Congreso, sino que abriría la posibilidad de un cambio de administración en el 2023".

"Falta mucho, es cierto. Sin embargo, tan solo aumentando la probabilidad de ese escenario es fundamento suficiente para mejorar el cash flow esperado de todos los activos financieros”, agregó el análisis de PPI.

Además, según la información que publica el diario especializado El Economista, los movimientos en el pre-market apuntaban a subas de dos dígitos para las ADR.

“Esperamos que todos los bonos reaccionen al alza, aunque con un desempeño más favorable en los New Indenture (los más castigados desde la restructuración). Basta observar lo que sucedería con un leve aplanamiento y reducción de riesgo país similar al del 2013 para ver las ganancias potenciales dentro de la curva de rendimientos soberana. En concreto, simulamos el comportamiento de la curva Global ante una compresión de 150 puntos básicos (pbs) en los títulos más cortos (29s/30s), 90/100pbs en los otros dos bonos New Indenture (35s/46s) y 60/70pbs en los Old Indenture. Así, se esbozan retornos totales esperados a diciembre de entre +9/+10,8% (New Indenture) y +7,3/+7,7% (Old Indenture)”, señala PPI. Al mismo tiempo, el riesgo país bajaba más de 5% en la apertura.

Los medios especializados plantea que ese rally financiero convivirá, esperan, con un mayor deterioro de los fundamentals macro, por la necesidad de Gobierno de revertir el resultado. “Es posible que veamos un deterioro mayor al esperado en el plano fiscal y un nivel de asistencia monetaria mayor. Por supuesto, esta hipótesis vendría acompañada de mayor presión sobre la brecha cambiaria y sobre los precios. De esta manera, podremos ver algo de calma en el CCL, aunque la perspectiva no es muy alentadora para adelante. Puede generarse una situación de reducción de riesgo país, suba de bonos y acciones, y a su vez, suba en el tipo de cambio”, dicen en PPI.

“El otro interrogante que nos despierta este escenario es acerca del acuerdo con el FMI. Una postura de política económica más agresiva genera dudas sobre las posibilidades de cerrar el acuerdo en el corto plazo”, señala PPI.

Las señales sobre el acuerdo serán uno de los drivers de los próximos meses. Todo indica que el Gobierno buscará lograr un acuerdo en algún momento. Sin embargo, una radicalización de la política económica que incluya postergar el acuerdo con el FMI podría hundir el rally de los activos.