Reclaman la primera dosis de la vacuna para 40 marplatenses con Síndrome de Down

Un grupo de padres de personas con Síndrome de Down, apoyados por la fundación Asdemar, reclamaron frente a Zona Sanitaria VIII por la demora de la vacunación contra el coronavirus, algunos incluso sin la primera dosis.

"Insistimos en la aplicación de las segundas dosis porque los anticuerpos se producen más que nada en la segunda y no en la primera", afirmó en diálogo con 0223, María Esther Abraham, referente de la fundación Asdemar Mar del Plata, que puso como referencia el amparo judicial que esa organización realizó al gobierno provincial hace unos meses.

En ese contexto, el abogado Alberto Logulo, sostuvo que el amparo colectivo, que está siendo analizado por la Cámara Departamental Judicial, tuvo como novedad la respuesta de las autoridades sanitarias de la sede de Independencia y 11 de Septiembre. "Nos dijeron que la firma del juez federal no tiene validez por lo que la respuesta no tiene sustento", cuestionó.

María Esther Abraham, referente de Asdemar, y el abogado Alberto Logulo hablaron con la prensa por el reclamo por la demora en la vacunación contra el Covid. (Foto:0223)

"A partir de la nueva inclusión que hubo en el plan vacunatorio, incluyeron a las personas con Síndrome de Down pero tampoco las están vacunando y hay unas 40 personas en la ciudad que no tienen ninguna dosis y otras que no se les completó con una segunda dosis", advirtió.

Ante estas respuestas, desde la organización sin fines de lucro expresaron que las personas que están interrumpiendo los tratamientos por la falta de inmunización "están en situación de riesgo ya que no tienen la segunda dosis", lamentó.