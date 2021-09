5 tips para mejorar tu día y ser más eficiente

Estos tips te van a ayudar mucho tu jornada de trabajo.

El tiempo es el valor más preciado en esta vida y lo solemos subestimar. Además, cada vez hay más personas que sufren de ansiedad y cada vez está más aceptado socialmente. Por eso trabajar en encontrar un equilibrio y prestarnos atención es clave.

Hoy te comparto 5 tips que me ayudan cada día para organizar mi trabajo. Aclaro algo importantísimo: estos tips los fui incorporando de manera progresiva. Y no siempre logro mantenerlos porque soy humana, porque peco de multitasking y porque también sufro de ansiedad. Pero sí los tengo en mi cabeza.

1. Calendarizar y priorizar tareas.

Entender qué importancia o urgencia tiene cada tarea es clave para priorizar las actividades del día. Muchos expertos de la eficiencia recomiendan empezar la mañana con lo importante y urgente y dejar lo más simple para el final del día.

Mi receta difiere un poco porque intento según mi semana, agenda social y escucha a mi cuerpo, identificar el mejor momento de productividad para hacer las tareas más pesadas. Busco encontrar momentos donde siento que mi cabeza está más fresca. Por ejemplo: me encanta practicar Yoga por la mañana porque mi mente está más libre de pensamientos y mi concentración está puesta ahí. Pero si tengo muchos pendientes y ya me levanto pensando en listas mentales imaginarias, ese día decido practicar Yoga posterior a ordenar y enfocarme en aquello que ocupa lugar en mi cabeza.

2. Objetivos chiquitos y reales

No vengo a decir nada nuevo pero recordar que no somos multitasking siempre está bueno. No nos damos cuenta de esto y en todo tardamos más. Por eso trato de pensar el tiempo que le dedico a las cosas evitando todo tipo de distracciones. Este tiempo es real, es decir, si tengo media hora es media hora. El objetivo está más puesto en el tiempo que en los resultados -porque esto a veces me termina frustrando-. Correr los objetivos de los resultados me ayuda a reducir el estrés. Si el tiempo que le dediqué no fue suficiente, presto atención para la próxima y voy conociendo cuánto me lleva realmente hacer ciertas tareas.

Algo más: tachar objetivos a veces me ayuda a sentirme motivada.

3. La regla de los dos minutos

Hace poco la conocí e intento aplicarla porque soy una serial acumuladora de mini pendientes. La regla de los dos minutos se basa en hacer inmediatamente todas aquellas tareas que nos llevan 2 minutos o menos. Así evitamos postergar y acumular pequeñas tareas que pasado el tiempo se pueden volver más tediosas.

4. Reuniones más cortas con temario

Optimizá las reuniones que tengas, organizando los temas a tratar.

Independientemente de a qué te dediques, si son reuniones con clientes o colegas siempre sucede que nos vamos por las ramas.. Para que estas reuniones, sean eficientes siempre aplico 3 reglas:

a. Preparo previamente las reuniones definiendo temas a ver y resolver.

b. Busco que sea un espacio de toma de decisiones.

c. Delego tareas y cada quien se va con la suya.

d. ¡Acá también aplicar el tachado de temas nos hace sentir muy bien!

5. Descansos cada 45 minutos

Hay muchos expertos que mencionan trabajar una hora y media y cortar 15 minutos para tomarse un descanso. Mi receta aplicada a mi propia concentración y mi realidad son 45 minutos. Hay que ser sinceros con nosotros mismos y adaptar los tips a nuestra forma de ser y estilo de vida. Animate a dejar el teléfono lejos durante 45 minutos. Te prometo que nada malo va a pasar.

En el descanso podés chequear mensajes, tomar café, hacer llamadas o si estás en tu casa hacer alguna tarea hogareña a veces también nos relaja.

Tomarse descansos es necesario para recargar energía y optimizar nuestro rendimiento.

Tener un estilo de vida sano como dormir bien, hacer deporte, comer saludable y tomar agua van a ayudarte a aplicar más fácilmente estos consejos. La clave es empezar de a poco pero en serio. Mantenerte motivado, buscar espacios de ocio, ser optimista y no pasarnos en auto-exigencia es súper relevante.

Te aseguro que vas a tener muchos altibajos pero en la medida que tomes alguno de estos tips vas a ver rápidamente resultados.