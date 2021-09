Asesinato del DJ: “Lele era hijo único y su familia está destruida”

A poco más de 24 horas de la muerte de Leandro “Lele” Gatti (32), el disc-jockey y sonidista marplatense que fue asesinado por dos motochorros a la salida de un boliche de Playa Grande, sus amigos mostraron su conmoción y dolor por su pronta partida y comentaron en detalle, cómo fue el robo que terminó con el triste desenlace.

“La familia está destruida, `Lele´ era hijo único. Ayer en el velorio, no se puede explicar las imágenes de dolor que había. Él era súper conocido, muy querido y seguro hoy cuando al mediodía, cuando lo saquen (hacia el cementerio), se va a notar. `Lele´ cuando estabas trabajando y notaba algo raro en el sonido que no correspondía, te iba a ayudar. Y te lo solucionaba, por eso era tan querido. Y aparte, si no era el que más sabía de sonido en Mar del Plata, le pegaba en el palo, era el segundo”, contó a 0223, Javier Abrines, uno de los amigos de Leandro.

Según le relataron los jóvenes que estaban con el DJ a la salida del boliche Mr Jones, donde fue herido mortalmente en el corazón, el grupo fue sorprendido por los dos motochorros. “Llegaron los delincuentes y se ve en el video que llega el `Lele´con un bolso, que cuando ve que los estaban robando, se abalanza sobre ellos y los empuja y caen con la moto. Y ahí fue cuando extraen el arma y le pegan un tiro sin mediar palabras. Se llevaron el bolso que tenía con los equipos. Ahí se ve en el video que los chicos salieron corriendo y el último que sale en el video es Leandro, que sale sacándose las llaves de su coche. Él llegó al hospital hablando, consciente pero falleció a las horas”, lamentó.

Abrines explicó que la falta de medidas de seguridad con que cuentan los sonidistas y dj´s. "es una costumbre" en Mar del Plata y el reclamo será parte de la marcha por justicia que realizarán este miércoles a las 17 en Luro e Yrigoyen.

“Nosotros somos dj's y la gente sabe que salimos con equipos, porque acá en Mar del Plata es una costumbre, ya que no todos los boliches tienen sus equipos y hace que estemos obligados a llevarlos para tocar. Son equipos caros que están en dólares. Ya un par de auriculares que usamos valen arriba de 25 mil pesos. A él le llevaron una computadora, una tablet y una controladora de audio marca Tractor s2, que es un equipo muy específico y que no muchos la tienen y es cara. No sabemos si fue al boleo o los marcaron. Eso será motivo de investigación. En el video se ve que no quería robarse los equipos, no al `Lele´ específicamente. Justo él llegaba con los equipos que le faltaba cargar y vio la situación, los empujó, reaccionó, cómo era `Lele´ y pasó lo que pasó”.