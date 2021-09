Registro nacional "No Llame": conocé tu derecho a no ser molestado

El Gobierno de Alberto Fernández reglamentó la creación del Registro Nacional “No Llame”, que ofrece la posibilidad de registrar líneas telefónicas para evitar el telemercadeo tanto en celulares como en teléfonos fijos.

El servicio, creado en el ámbito de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (PDP) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, permite que los usuarios se registren en una base de datos para no recibir publicidades en sus teléfonos tanto por llamadas como por SMS. Es público, gratuito y tiene alcance nacional.

Seguramente fuiste sorprendido por un llamado de un número no agendado, muchas veces en horarios insólitos, y cuando atendiste te llevaste la grata sorpresa de escuchar una voz grabada ofreciéndote una promoción exclusiva o la oportunidad de participar por un importante premio.

Automáticamente surgen dos preguntas: de dónde sacaron mi número y cómo hago para que no me llamen más. Desde 2015 existe el Registro Nación No Llame, una herramienta que todo titular de líneas de telefonía puede utilizar para proteger su derecho a no ser molestado.

Los usuarios de telefonía (fija o móvil) que no quieran ser contactados por quien publicite, oferte, venda o regale bienes o servicios pueden inscribirse llamando al 146 o ingresando en www.nollame.gob.ar.

Al darse el alta, las empresas no podrán ofrecer promociones, servicios y productos por teléfono a los números que integren la nómina, ya sea por mensaje de texto o por llamado. El trámite de inscripción es gratuito y sencillo. El sistema requiere el número fijo o celular a inscribir, el código de área, DNI, apellido, nombre, y un correo electrónico del usuario.

Una vez realizada la confirmación, las empresas tienen hasta 30 días para dejar de llamar a los usuarios registrados en “No Llame”. La vigencia del derecho tiene una duración de dos años, y una vez vencido ese plazo el usuario puede volver a registrar su número. La baja solo puede ser solicitada por el titular o usuario en cualquier momento y tendrá efectos inmediatos.

En caso de incumplimiento, los usuarios pueden realizar la denuncia ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que iniciará las actuaciones administrativas ante las presuntas infracciones y aplicará las sanciones correspondientes, previstas en la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

Esta ley también contempla algunas excepciones. Las llamadas realizadas con motivo de: campañas de bien público, emergencia pública, campañas electorales de partidos políticos y las que deben ser realizadas por razones contractuales entre el usuario y la empresa que le presta servicio.

Si pese a estar inscripto en el registro desde hace más de 30 días seguís recibiendo llamados de este tipo, podés realizar un reclamo para que las autoridades intervengan.