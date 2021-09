Gratis: qué películas se pueden disfrutar desde este fin de semana en el Museo MAR

Comienza este sábado la 7ª edición del Festival Internacional de Cine de Comedia (Funcinema), que se realizará a lo largo de todo el mes en el Museo MAR con entrada gratuita, y ya se encuentra disponible la grilla completa con todos los horarios de proyección.

Las funciones del evento serán los sábados y los domingos de septiembre, con excepción del domingo 12, donde se realizan las elecciones legislativas en el país. Habrá dos funciones los sábados, a las 15.00 y a las 17.30, y una los domingos, a las 17.30, dentro de las instalaciones de López de Gomara y la costa.

En total, Funcinema estará exhibiendo 54 producciones de diversas partes del mundo, entre largos y cortos. De esas, 16 son argentinas, según detallaron los organizadores.

A raíz de la pandemia del Covid-19, el acceso será por orden llegada y bajo estricto cumplimiento de los protocolos aplicados para actividades culturales. Durante el ingreso y la estadía será obligatorio el uso de tapaboca/nariz y la sanitización de manos. "No estará permitido el consumo de bebidas y alimentos, y dentro de la sala se deberá respetar el distanciamiento entre butacas", aclararon.

Grilla

SÁBADO 4

15:00 | Programa de cortos hispano-argentinos – 93 minutos (SAM 13)

–Gualicho de Damián Mastroleo (Argentina / 4 minutos)

–Polter de Alvaro Vicario (España / 11 minutos)

–Racismo positivo de Pedro Rudolphi (España / 5 minutos)

–El médium de Matías Marra (Argentina / 20 minutos)

–Sin filtro de Manu Montejo (España / 4 minutos)

–Mi padre muerto: una comedia de Roberto Porta (Argentina / 15 minutos)

–Youtubeperception de Esteban Wolfenson (Argentina / 4 minutos)

–La última flor de Jorge Croce (Argentina / 9 minutos)

–Arriba la birra de Rodrigo Vega Laffranconi (Argentina / 13 minutos)

–Globo de José Antonio Campos (España / 8 minutos)

17:30 | Programa de cortos internacionales I – 82 minutos (SAM 13)

–Rebooted de Michael Shanks (Australia / 13 minutos)

–On the road de Blomme Molenstra (Bélgica / 5 minutos)

–Pile poil de Yvonnick Muller y Lauriane Escaffre (Francia / 21 minutos)

–Delito de odio de Palo Vara (España / 6 minutos)

–Housekeeping de Andrew Margetson (Inglaterra / 18 minutos)

–Alunizaje de Melany Mora (Costa Rica / 8 minutos)

–Cristiano de Adán Pichardo (España / 11 minutos)

DOMINGO 5

17:30 | Programa de cortos españoles I – 97 minutos (SAM 13)

–Delito de odio de Palo Vara (6 minutos)

–Loca de María Salgado Gispert (15 minutos)

–Colada de Ibon Hernando (9 minutos)

–Mad In Xpain de Coke Riobóo (13 minutos)

–Una vida asegurada de Jesús Martínez (13 minutos)

–El monstruo invisible de Javier Fesser y Guillermo Fesser Perez de Petinto (29 minutos)

–Calvario de Lluis Margarit (12 minutos)

SÁBADO 11

15:00 | Largometraje (SAM 13)

–James Vs His Future Self de Jeremy LaLonde (Canadá / 94 minutos)

17:30 | Programa de cortos internacionales II – 80 minutos (SAM 13)

–Alunizaje de Melany Mora (Costa Rica / 8 minutos)

–Blocks de Bridget Moloney (EE.UU. / 11 minutos)

–Water off a duck’s back de Thomas Morelli (Inglaterra / 10 minutos)

–Mercado de Omar Pérez Carrillo (México / 9 minutos)

–On the road de Blomme Molenstra (Bélgica / 5 minutos)

–Stormchaser de Gretl Claggett (EE.UU. / 27 minutos)

–Minutochku de Evgeny Shevchenko (Rusia / 10 minutos)

DOMINGO 12

No hay función por las elecciones Paso.

SÁBADO 18

15:00 | Largometraje (SAM 13)

–Papelito de Sebastián Giovenale (Argentina / 93 minutos)

17:30 | Programa de cortos franceses – 84 minutos (SAM 13)

–Les baleines ne savent pas nager de Matthieu Ruyssen (22 minutos)

–Teen Horses de Valérie Leroy (21 minutos)

–So long, Paris! de Charles Dudoignon-Valade (17 minutos)

–Pile Poil de Yvonnick Muller y Lauriane Escaffre (21 minutos)

DOMINGO 19

17:30 | Programa de cortos argentinos – 96 minutos (SAM 13)

–Velada de Ajedrez en el museo de Andrés LLugany (Mendoza / 14 minutos)

–En sesión de Gonzalo Mellid (La Plata / 16 minutos)

–Yo puedo explicártelo de Hernán González (CABA / 12 minutos)

–Un 6 de Mariano Alvarez Coria, Sergio Parrella y Fernando Sette (CABA / 2 minutos)

–Los pájaros de Natalio Pagés (CABA / 10 minutos)

–Mono de Roberto Porta (CABA / 19 minutos)

–Falsa alarma de Juan G. Rodríguez (CABA / 1 minuto)

–El rey del bagayo de Matías Irigoin (Mar del Plata / 17 minutos)

–Necesitamos un tiempo de Alejo Rébora y Nicanor Loreti (Argentina-Uruguay / 5 minutos)

SÁBADO 25

«Necesitamos un tiempo».

15:00 | Largometraje (SAM 13)

–All about who you know de Jake Horowitz (Canadá / 107 minutos)

17:30 | Programa de cortos internacionales III – 90 minutos (SAM 13)

–Waffle de Carlyn Hudson (EE.UU. / 11 minutos)

–The Jackpot de Alice von Gwinner (Alemania / 23 minutos)

–Housekeeping de Andrew Margetson (Inglaterra / 18 minutos)

–Meats de Ashley Williams (EE.UU. / 10 minutos)

–Moneybag head de Patrick O’Brien (EE.UU. / 15 minutos)

–Rebooted de Michael Shanks (Australia / 13 minutos)

DOMINGO 26

17:30 | Programa de cortos españoles II – 99 minutos (SAM 13)

–Los olvidables de Laura Calavia Safont (9 minutos)

–Sociales de Eneko Botana (11 minutos)

–Mujer sin hijo de Eva Saiz (15 minutos)

–Guarda de Pablo Arreba (5 minutos)

–Confeti de Mila Luengo y Sergi Miralles (20 minutos)

–Tu día de suerte de Fele Martínez (11 minutos)

–Nulíparas de Fabia Castro (17 minutos)

–Cristiano de Adán Pichardo (11 minutos)