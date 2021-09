A dos meses de la tragedia, Rocío Regalía no tiene casa y está con incertidumbre por su futuro tras la operación

Rocío Regalía, la mujer que perdió a su mejor amiga y se salvó de milagro tras la explosión en la fábrica textil de Tejiendo Arte SA en la madrugada del 7 de julio, todavía atraviesa momentos de profunda incertidumbre: en un mes, tiene que someterse a una sensible operación pero todavía no tiene casa porque la Justicia demora los trámites para definir una asistencia económica que le garantice óptimas condiciones habitacionales.

Rocío padece necrosis ósea muscular, una enfermedad que ya le afectó los huesos de las piernas y la obliga a moverse con la ayuda de muletas, y en octubre tiene que someterse a una intervención quirúrgica de reemplazo de rodilla que mejoraría su calidad de vida. Sin embargo, después de perder su vivienda en la tragedia, aún no sabe donde va a transitar el proceso de posoperatorio.

"No tenemos certeza de lo que va a pasar. Rocío necesita una serie de condiciones habitacionales específicas para lo que va a ser su reemplazo de rodilla que no están dadas en la actualidad producto del siniestro. Ella y su marido Ángel están viviendo de prestado, y Angelina, su hija, está viviendo con los abuelos por la falta de un hogar", comentó María Caliyuri, abogada que representa en la causa a la familia por la fatídica explosión como particular damnificado.

En diálogo con 0223, la letrada dijo que el único de ofrecimiento de ayuda que se hizo llegar fue por parte de Desarrollo Social de Provincia, con un subsidio de 45 mil pesos para alquilar. "Es irrisorio poder alquilar algo con esa plata en Mar del Plata", apuntó, y agregó: "Hoy por hoy la chica no tiene ni una vivienda digna ni acceso a la educación porque se han perdido todo tipo de insumos escolares".

Frente a ello, Caliyuri exigió que la fiscalía de Delitos Culposos de Pablo Cistoldi que interviene en la investigación defina alguna determinación para poder accionar en el ámbito civil. "Cuando recién asumí la representación como particular damnificado, habíamos quedado en fijar una audiencia entre las partes para llegar a un acuerdo con respecto a la asistencia económica hasta tanto se resuelva el proceso pero el fiscal nunca fijó fecha de audiencia de nada", lamentó, y agregó: "Necesitamos primero un impulso procesal en lo penal".

Además, la abogada recordó que las dos hijas de Paola Codoni, la mujer que perdió la vida por la explosión y que era la mejor amiga de Rocío, tuvieron que volver a La Plata, su ciudad de origen, "por la falta de asistencia estatal y judicial" en Mar del Plata. "Se fueron alla porque tienen familiares que las pueden contener desde lo emocional y económico pero el deseo de ellas era seguir acá, en la ciudad. Lamentablemente tuvimos que recurrir a la solución más dolorosa", cuestionó respecto de las dilaciones del proceso.

En la madrugada del miércoles 7 de julio, Regalía dormía en la planta baja de su casa cuando la explosión en la fábrica textil que tenía al lado provocó la caída del techo de su casa y numerosas roturas. La mujer no solo perdió a su amiga de toda la vida sino todo lo que había en el interior de su vivienda.

Es que la pared del lugar en el que se encontraba la caldera que estalló se desplomó sobre la losa, que cedió de inmediato y sepultó, además, el sueño de haber alcanzado la casa propia: con Ángel, su esposo, había comprado el inmueble en 2018 a través de un crédito hipotecario a pagar en 30 años, sin imaginarse jamás que la empresa textil pudiera significarles algún tipo de peligro para su futuro.

La causa por el hecho sigue caratulada por los delitos de "homicidio culposo" y "lesiones graves". Hasta el momento, solo quedó involucrado el propietario del establecimiento textil, que aún no fue citado a declarar en indagatoria por el fiscal Cistoldi.