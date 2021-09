Kicillof acusó a Juntos de instrumentar "una nueva estafa electoral"

Con duras críticas hacia la oposición y con eje en la salud, el Frente de Todos cerró su campaña en Mar del Plata de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) del próximo domingo con la presencia del presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof, y los precandidatos a diputados nacionales Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán.

En su discurso, el gobernador bonaerense acusó a Juntos de instrumentar "una nueva estafa electoral" y cuestionó la falta de voluntad para debatir de cara a los próximos comicios. "Los invitamos mil veces y no quisieron, incluso en los medios macristas", sostuvo.

El gobernador bonaerense apuntó contra Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Foto: 0223.

"Estamos con una oposición que ha hecho en 2015 una campaña que después denominamos la campaña de la estafa electoral porque el que iba a ser presidente se dedicó a decirle a cada uno lo que quería oír", agregó Kicillof.

"En 2021 buscan esconder esa cabeza de ese proyecto que no cumplió ni una sola de las promesas que hizo. Dijo que iba a subir las jubilaciones y las bajó. Dijo que iba a invertir en infraestructura y no hizo el mantenimiento mínimo. Dijo que iba a apostar a la salud y no abrió ni siquiera los hospitales que estaban a un pelito de terminarse. Dijo que iba a subir los salarios, trajo la caída de los salarios mas grande", apuntó contra la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

"Nos quieren traer el mismo país que hicieron. El mismo dolor y fracaso. Por eso no van a debatir. La idea es que no se hable del desastre que hicieron. Quieren concluir, terminar y profundizar el proyecto que llevaron adelante en los cuatro años de gobierno. No podemos perder la memoria. Está prohibido olvidarse", arengó Kicillof.

A su vez, el dirigente bonaerense hizo eje en la lucha contra el coronavirus y enumeró la expansión del sistema sanitario en la provincia, la incorporación de nueve mil profesionales, la multiplicación de camas de cuidados intensivos y la adquisición de elementos de protección para hacer frente al Covid-19.

Además, resaltó los avances en la campaña de vacunación que comenzó en diciembre pasado y precisó que Argentina es el 18º país del mundo con mayor vacunas aplicadas a su población. "Cuando vayan a votar, acuerden que les decían que no había vacunas mientras llegaban los aviones", cuestionó, una vez más, contra la oposición.

"No queremos volver a Macri y Vidal. Queremos poner a la provincia en la senda de la producción, del empleo y del desarrollo. Vamos a gobernar incansablemente para crear trabajo. En estas urnas hay que poner un voto muy claro. Un voto que vuelva a significar una Argentina con producción y con empleo. No podemos volver para atrás. A los que bajaron sueldos y hicieron los tarifazos. Que cada voto sea el voto de la reconstrucción y el renacimiento de la provincia y la Argentina. No mas una Argentina de pocos y para pocos", cerró ante la algarabía del resto de los dirigentes en el teatro Auditorium.

Kicillof también destacó los avances en la vacunación contra el Covid-19. Foto: 0223.

Tras las alocuciones de Máximo Kirchner en Bahía Blanca y Sergio Massa em Junín, Tolosa Paz aseguró que el Frente de Todos es el único espacio que puede “mirar a los ojos” al pueblo bonaerense y apuntó contra Vidal - el principal blanco de los dirigentes durante el acto - , precandidata a legisladora en la Ciudad de Buenos Aires: “Algunos tuvieron que cruzar el Riachuelo porque no podían sostener la mirada”.

Además, destacó la asistencia del Estado con distintos grupos poblacionales como también con las pequeñas y medianas empresas a través del IFE, ATP y REPRO. "Modificamos el impuesto a las ganancias, implementamos el impuesto País, fuimos a modificar la Ley de Monotributo. Hoy estamos asistiendo a la hotelería, la gastronomía, al cine, al espectáculo”, destacó.

"Hoy estamos los hombres y mujeres que defendemos el interés del pueblo trabajador de la provincia de Buenos Aires y toda la Argentina. Vamos a ir al Congreso para bancar a este gobernador y a este presidente. Vamos a construir la victoria en Mar del Plata y cada una de las secciones electorales”, agregó.

Alberto Fernández junto a Victoria Tolosa Paz, precandidata a diputada nacional. Foto: Nación.

Previamente, Gollan había vaticinado una "extraordinaria" temporada de verano en función de las personas vacunadas contra el coronavirus. Según precisó, más de once millones de bonaerenses fueron vacunados con al menos una dosis, de las cuales cerca de la mitad ya completó sus esquemas. "Esto nos permite soñar con un futuro que está llegando", exclamó.

En esta línea, el ex ministro de Salud de la Provincia ponderó el trabajo de Fernández y Kicillof por la adquisición de vacunas: "Las fueron a buscar a los confines de la Tierra. No fue casualidad", sostuvo Gollán.

Además, destacó el "esfuerzo del pueblo bonaerense y del argentino que comprendió el desastre mundial que se estaba produciendo y acompañó con medidas de cuidado en una enorme mayoría".

Tal como ocurrió en las elecciones generales del 2019, el Frente de Todos eligió Mar del Plata para cerrar la campaña en la provincia con vistas a imponerse en una elección de medio término por primera vez desde el 2005.