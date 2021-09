Aprueban un alivio fiscal de más de $60 millones para paliar la crisis de hoteles y salones de fiestas

El Concejo Deliberante aprobó este jueves por la tarde por unanimidad el proyecto que había enviado en agosto el intendente Guillermo Montenegro para brindar nuevos alivios tributarios por más de 60 millones de pesos con foco en la hotelería y los salones de fiestas.

La iniciativa obtuvo el respaldo de todos los bloques políticos aunque el Frente de Todos recordó que había presentado una iniciativa similar y más amplia con anterioridad, en mayo, que "ni siquiera fue tratada".

"El Ejecutivo anuncio estos beneficios, cosa que compartimos pero no nos pareció justo, quizás, en el modo de tratamiento que no se considere nuestra propuesta. Es de forma, no de fondo, y tiene un mensaje y lo queremos aclarar", reprochó al respecto en el recinto Virginia Sívori, una de las integrantes del espacio opositor.

Por su parte, Agustín Neme, el titular del bloque Vamos Juntos que responde a Montenegro, resaltó la postura del Gobierno municipal por "una vez más ampliar los esfuerzos para acompañar a este sector por medio de medidas concretas".

"Todo este esfuerzo que hace el municipio para aliviar la carga impositiva a los sectores productivos representa más de 60 millones de pesos sin contar los beneficios de Obras Sanitarias. Esto seguramente se verá reflejado en nuevas inversiones y nuevos puestos de trabajo", destacó el edil oficialista.

La hotelería fue uno de los rubros de la industria turística que más sintió el cierre general que obligó la pandemia del coronavirus, y que se extendió durante largos meses. De hecho, a día de hoy, Mar del Plata mantiene 300 establecimientos con sus puertas cerradas y con incertidumbre de cara al verano.

El detalle de los beneficios

· La exención del 100% en los anticipos 4 a 9 de la Tasa por Servicios Urbanos.

· La exención del 50% en los anticipos 10 a 12 de la Tasa por Servicios Urbanos.

· Para quienes hayan abonado se les computará el crédito equivalente para los períodos 2022 y 2023.

· Se los exime de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene para los anticipos 4 a 9. Al igual que lo anterior quienes hayan abonado tendrán un crédito para los períodos 2022 y 2023.

· Se los exime del 100% de los anticipos 4 a 9 del régimen simplificado para pequeños establecimientos (monotasa). También para quienes hayan abonado se les computará un crédito para el 2022 y 2023.

· Se suspende la verificación por deudas tributarias exigibles ante juzgados de faltas.

· Se los exime del 100% en el pago anual del derecho de ocupación o uso de espacios públicos, como dársena de ascenso y descenso de pasajeros.

· Se les condona a establecimientos hoteleros, salones de fiesta y centros culturales, el 75% en los anticipos 11 y 12 de la TSU del ejercicio 2020.

· Se los exime del pago por todo concepto dispuesto por el Reglamento General de Servicio Sanitario vigente de Obras Sanitarias por los períodos 4 a 9 del 2021. En este sentido como en todo lo anterior, para quienes hayan realizado pagos se les computará un crédito del 100% para los períodos fiscales 2022 y 2023.