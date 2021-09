Obeid: “Hay un solo proyecto que puede sacar al país adelante”

Tras el acto de cierre de campaña realizado en el teatro Auditorium el primer precandidato a senador provincial por la quinta sección electoral, Pablo Obeid, resaltó la importancia de la elección que se llevará adelante el domingo “en la que se ponen en juego dos proyectos de país" y afirmó: "Claramente hay un espacio opositor representado por Macri, y un proyecto que piensa en los trabajadores, en la igualdad de oportunidades con políticas públicas inclusivas y en sacar el país adelante”.

En la previa del acto principal, Obeid, acompañado por el gobernador Axel Kicillof, la vice gobernadora Verónica Magario y los pre candidatos Victoria Tolosa Paz, Daniel y Gollán y la marplatense Virginia Sívori, sostuvo la importancia de acompañar al Frente de Todos para que “podamos seguir creciendo como viene sucediendo en este último tiempo y así poder cambiar la Argentina”.

Asimismo, Obeid resaltó el trabajo que se viene llevando adelante desde el gobierno nacional y provincial para acompañar a Mar del Plata en este tiempo de pandemia y criticó duramente a la oposición.

En este sentido, Obeid aseguró que es importante "poder debatir en profundidad lo que se pone en juego". "Por más que cambien el nombre y saquen o pongan a un candidato, son lo mismo de siempre. No tienen problemas en mentir en plena campaña. Todos recordamos a Macri diciendo que iban a hacer 3000 jardines, que los trabajadores no iban a pagar impuestos a la ganancia. Esos son los mismos que hoy nos hablan de educación, de salud, de producción y dicen cosas que no creen. Les hacen decir esas cosas en la campaña y nunca retoman esos temas cuando les toco gobernar. Por eso es el Frente de Todos es quien trabajó, trabaja y va a seguir trabajando por un país con inclusión y oportunidades", concluyó.