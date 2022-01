Profundo dolor en una familia por la muerte de una chica de 19 años: piden explicaciones al Higa

Una chica de 19 años que estaba internada hace dos meses en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Dr. Oscar Alende después de protagonizar un trágico accidente finalmente murió este viernes por la mañana de manera repentina.

Se trata de Lourdes Magali Juárez, quien en noviembre fue impactada por un automovilista borracho cuando viajaba en moto por Colón y Jara junto a Alex Rodríguez, su novio. Por las lesiones sufridas, el joven de 21 años falleció el día 23, 48 horas después del brutal choque.

La chica permaneció en coma hasta que el 22 de diciembre despertó. Y desde entonces, según aseguraron en la familia, mostró una evolución muy favorable. "El choque le dejó un pulmón fisurado y reventado pero después despertó y estaba re bien. Ya caminaba y hablaba", aseguró a 0223 Patricia Pérez, la mamá.

En la familia creen que las secuelas del brutal choque no provocaron la muerte de Lourdes Juárez y apuntan contra el hospital.

Sin embargo, este viernes a las 11, los médicos le comunicaron a la madre sobre la muerte y ella todavía no puede entender qué fue lo que pasó. "Estaba bárbara y de repente me dicen que se murió. Y nadie me explica nada. Se lavan las manos", insistió la mujer, con angustia.

En principio, Pérez acusó versiones confusas y contradictorias: dijo que en el Higa le confirmaron la muerte por una complicación con una traqueotomía y que después le dijeron que su hija tenía coronavirus. Pero la mamá también aseguró que logró ver el cadáver y que advirtió golpes en el cuerpo. "Algo pasó y se lo están callando", apuntó.

"Lo que pienso yo es que a mi hija la dejaron sola, se descompensó, se golpeó la cabeza y ahí le encontraron muerta, o también pienso que la golpearon. Porque no tiene un golpe normal. Ni siquiera con el accidente que tuvo se había hecho algo así", sostuvo la madre, y reiteró: “Yo no sé qué pasó pero quiero que me expliquen, que me digan la verdad. Porque necesito que mi hija descanse en paz”.