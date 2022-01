Black iD, la "app del verano" ya es usada por más de 12 mil personas

Black iD, la app pensada como una solución digital clave de esta temporada estival para resolver los problemas de la nocturnidad y el entretenimiento en Mar del Plata, ya cuenta con doce mil usuarios activos y define una inminente actualización con la incorporación de otros servicios.

A dos meses de su lanzamiento, el CEO de Black iD, Ignacio Obuljen, destacó la alta respuesta del público y dio detalles de la nueva versión de la aplicación que ya se puede descargar en los celulares.

“Ya llegamos a los 12 mil usuarios activos y desde hoy liberamos una actualización de la app que incorpora servicios de delivery, take away y pedidos desde carpas para balnearios”, confirmó a 0223 el referente de la empresa acelerada por Neutrón.

Obuljen dijo que lanzamiento de la actualización tiene lugar por esta fecha ante la “gran masa de usuarios” que ya descargó Black iD para aprovechar su uso durante el verano. “Los servicios que estamos incorporando ya estaban desarrollados, pero no los pusimos en marcha previamente porque primero buscábamos tener un número de usuarios importante para poder volcar ese tráfico de gente a otro tipo de servicios”, explicó.

En la antesala a lo que es el punto más alto de la temporada estival, el empresario comentó que se encuentran “en pleno proceso de capacitación” de los múltiples operadores que comenzarán a trabajar con la app a partir del primero de enero.

Funcionamiento y soluciones

El sistema de Black iD se compone de tres patas tecnológicas: por un lado, está la app que tiene el usuario, después se encuentra el ‘back office’ que es el software exclusivo que utilizan los comercios para trabajar y por último una segunda aplicación móvil, también exclusiva para comercios, a través de la cual realizan el control de acceso a los establecimientos.

“Nuestro propósito fue resolver un montón de problemáticas que se daban a la hora de consumir entretenimiento urbano con una experiencia de usuario innovadora que le permita a la gente, entre otras cosas, poder planificar mejor sus salidas y ahorrar tiempo cuando tienen ganas de disfrutar”, afirmó Obuljen.

En el mismo sentido, el desarrollador de la ciudad amplió: “La idea es que los marplatenses y que el turista que llega a Mar del Plata pueda encontrar en una aplicación gran parte de la oferta de entretenimiento que hay en la ciudad, agrupando la oferta gastronómica y de eventos masivos. Desde la app se pueden hacer muchas cosas, pero fundamentalmente te permite ahorrar tiempo y vivir una experiencia distinta y superadora a la hora de consumir la oferta que hay en la app, ya sea para reservar una mesa en un bar, programar un take away que realmente te evite esperar , poder pedir comida al restaurante de un balneario desde la carpa, un delivery, o anotarte en una lista de espera virtual, entre otras acciones. Y el diferencial más innovador es tener una cartelera con los eventos más importantes de la ciudad, para lo cual simplificamos los procesos de compra de tickets y gestión de los mismos. Quien viva la experiencia de comprar e ingresar a un evento con Black ID va a vivir una experiencia digital que al día de hoy no existía”.

Así, con la app, comercios, bares, restaurantes, balnearios y boliches, cuentan con un sistema gratuito para gestionar y administrar su funcionamiento, además de mejorar la comunicación con sus clientes y ampliar sus canales de comunicación mediante la publicación de sus eventos en una cartelera única para toda la ciudad.

Al graficar algunas de las soluciones que aporta Black iD, el emprendedor citó un caso típico que suele darse en la nocturnidad. “Si adquirís una mesa en un vip para un evento determinado, te convertís en el dueño digital de esa mesa y a través de la aplicación invitas a tu gente y así evitás cosas como que diez personas tengan que llegar juntas al lugar. La app te permite autogestionar tus propios invitados, incluso estando ya dentro del evento, así como realizar una transferencia de la mesa o de tu ticket. No sólo agilizamos la compra y gestión de tickets y mesas, sino también las invitaciones personales, entradas gratis, descuentos y demás, creando un canal de comunicación, dentro de la app, entre los relaciones públicas de los establecimientos y el usuario”, ejemplificó.

“Feedback constante”

Obuljen aseguró que hay un diálogo permanente con los usuarios para mejorar la dinámica de Black iD. “Nosotros siempre buscamos un feedback constante con la gente. Obviamente que nuestra intención es que el producto tenga la mayor aceptación posible y que realmente podamos resolver las problemáticas que se presentan de una manera útil”, afirmó.

“Vamos a seguir trabajando en mejorar. Por suerte, hasta ahora, recibimos muy buenas críticas. Tenemos un equipo muy grande y tenemos muchas cosas planificadas de desarrollo. Y lo bueno es que todas las cosas que los usuarios nos piden o recomiendan, nosotros ya estamos desarrollando para incorporarlas. El software es algo que nunca se termina de trabajar”, dijo.

Además, el referente de la firma marplatense aseguró que se mantiene el mismo intercambio con los operadores comerciales que hacen uso de Black iD. “Todo el tiempo buscamos el feedback. Es de lo que nos nutrimos básicamente. Estamos muy abiertos a escuchar porque esas cosas son las que terminan mejorando el funcionamiento del producto final”, reconoció.