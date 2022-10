Exploración off shore: estudio evidenció la paridad entre posturas en la audiencia marplatense

Un estudio realizado por la red Mar del Plata Entre Todos concluyó que se registró una paridad de posturas en la Audiencia Pública Consultiva convoca por el Concejo Deliberante de General Pueyrredon, para debatir sobre la exploración petrolera off shore. Allí, un 49% de los asistentes se expresó en contra del proyecto del gobierno nacional, mientras que un 47% lo hizo a favor.

El análisis realizado por el ingeniero químico Pablo Montemartini, el coordinador técnico de Mar del Plata Entre Todos, Germán Santamaría, y el equipo técnico de Mar del Plata Entre Todos, se centró en los cinco días de la audiencia realizada ente el 30 de mayo y el 3 de junio, por iniciativa de Acción Marplatense.

Si bien fue de carácter no vinculante, sus aportes fueron retomados en la causa en la cual la justicia federal marplatense analiza la legalidad de la exploración hidrocarburos costa afuera en las cuencas Argentina Norte, Malvinas Oeste y Austral. La primera de ellas, objeto de la audiencia pública, dado que se encuentra en una zona a 300 km de Mar del Plata.

De acuerdo al estudio formulado en base al registro audiovisual de la Audiencia que conta en el canal oficial de Youtube del Concejo Deliberante, de los 650 inscriptos participaron 242, 161 en representación de instituciones y 80 a título personal, estos últimos limitada a quienes tiene domicilio en General Pueyrredon. Del universo que participó, 113 se manifestaron a favor (47%), 119 en contra (49%) y 10 indefinidamente (4%).

Los primeros tres días expusieron las instituciones y los últimos dos los particulares, con un tiempo límite de cinco minutos cada uno. Esa división permitió distinguir dos tendencias marcadas, dado que en el primer grupo predominaron las voces a favor y en segundo, en contra.

El análisis de las intervenciones día por día muestra un predominio de opiniones “a favor” del proyecto de exploración petrolera durante los tres primeros días de Audiencia destacándose representantes de Equinor, YPF, la Asociación Argentina de Geólogos y Geofísicos Petroleros, la Cámara de la Industria Química y Petroquímica, el Sindicato Petróleo y Gas Privado, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas y el Cluster de Energía Mar del Plata entre otros. Mientras que entre el jueves y viernes predominaron las opiniones “en contra” del proyecto principalmente por parte de particulares e instituciones como Greenpeace, la ONG Bios, Kula Earth y la ONG Mar entre otras.

Si se toman en cuenta los resultados de quienes pertenecen a una organización, se evidenció un 61% de apoyo a la propuesta, frente a un 33% de negativos. Esos números se invierten al analizar las exposiciones particulares: solo un 18% se expresó a favor, mientras que un 81% lo hizo en contra.

Las exposiciones se realizaron remotamente y duraron cinco días. Foto: Prensa 0223.

Impacto económico y ambiental

El análisis de Mar del Plata Entre Todos no solo fue de carácter cuantitativo, sino que también se detuvo en los argumentos de las exposiciones. Los planteos de quienes se expresaron a favor apuntaron principalmente a la generación de empleo local, el desarrollo de la actividad económica, la no afectación al medioambiente y el cumplimiento de estándares internacionales, el impacto en la independencia energética y el aumento en el ingreso de capitales.

Por su lado, los puntos resaltados en contra se apoyaron en la no cuantificación en la generación de empleo local, la necesidad de emprender una transición hacia energías no renovables, el incumplimiento de estándares internacionales y el impacto ambiental, las dudas sobre la capacidad de control del Estado, la afectación a otras actividades económicas como el turismo y la pesca, etc.

En tanto, el pequeño conjunto de quienes no se definieron por una u otra postura, pusieron sobe la mesa que los estudios científicos no son concluyentes, en la necesidad de controles a cargo de entidades ambientales y no solo estatales y el incumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.