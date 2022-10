El emotivo homenaje de la AFA al alemán Matthaus por devolver una camiseta de Maradona

La Asociación del Fútbol Argentino publicó hoy un emotivo video en agradecimiento al exfutbolista alemán Lothar Mattäus, por haber donado para los argentinos la camiseta que su amigo y rival Diego Armando Maradona utilizó en la final del mundo de México 1986. La reliquia había sido entregada por el excapitán del seleccionado europeo el pasado 25 de agosto en la Embajada Argentina en España, y en las últimas horas arribó a suelo argentino.

"Esta es la historia de un capitán alemán que tenía de amigo a un capitán argentino", comienza el video de casi dos minutos publicado en las redes sociales de la AFA y que repasa distintos encuentros entre ambos exfutbolistas. "Quién iba a pensar que el mismo capitán que nos sacó la gloria en el ´90, nos la iba a devolver 32 años después", expresa la locución emotiva de fondo en uno de los pasajes.

"Oíd amigos el grito sagrado, porque junto a la bandera que izó Belgrano, al sable corvo con el que cruzó San Martín, llegó a suelo patrio la armadura con la que peleó hasta la muerte Maradona, Diego Armando", agregaron, para finalizar con un "Gracias en nombre de todo el pueblo argentino, amigo Lothar Mathäus".

"Esta reliquia tan importante va a tener un lugar perfecto en este museo. Diego Maradona no ha sido sólo una leyenda muy grande del fútbol, creció una amistad entre nosotros. Era único, no cabe duda, en todo el mundo, reconocido Diego como leyenda y por eso me llena de orgullo estar aquí hoy", había manifestado Matthäus en el acto de entrega llevado a cabo en la sede de la representación diplomática de la Argentina.

El exjugador alemán, que participó en cinco mundiales (1982,1986, 1990. 1994 y 1998), confesó que «siempre ha sido un gran honor jugar contra Diego porque, sencillamente, era el mejor, no sólo como jugador sino también como ser humano».