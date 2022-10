El joven que chocó a alta velocidad en un exclusivo Toyota Yaris podría volver a manejar

Menos de dos meses después de que chocara contra un poste de luz en la bajada de la Base Naval cuando manejaba a alta velocidad, el joven conductor de un exclusivo Toyota Yaris podría recuperar la licencia de conducir, luego de superar los exámenes de aptitud. Sin embargo, todavía falta un paso para Francisco Martínez Allué que pueda volver a conducir.

La causa penal que se le había iniciado fue archivada tras el pago de 500 mil pesos, 200 luminarias led y el cumplimiento de una serie de medidas dispuestas por la Fiscalía de Delitos Culposos.

Desde el municipio confirmaron a 0223 que tras cumplir con todos los requisitos que establece la ley el joven efectuó los trámites correspondientes para recuperar su licencia. Y en las últimas horas salió publicado en el Boletín Oficial el decreto firmado por el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, que le restituye el carnet.

Sin embargo, fuentes del gobierno local explicaron que iniciaron otro trámite ante Toyota por lo que hasta que no haya una respuesta favorable de la automotriz no se le devolverá el carnet. Según señalaron, el Toyota Yaris edición especial en el que iba Martínez Allué es considerado un auto de carrera por lo que se deben cumplir una serie de requisitos especiales para conducirlo. "Hasta que Toyota no confirme si los cumplía no se le devolverá el registro", señalaron.

El joven de 22 años protagonizó un violento choque cuando circulaba a alta velocidad por la costa y perdió el control de su auto en la bajada de la Base Naval.

Inmediatamente, el municipio le retiró la licencia de conducir tras el pedido de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y se inició el mismo proceso judicial que se le había realizado a Ignacio “El Diente” Arostegui, otro joven que había protagonizado un choque en la costa de Mar del Plata y al que la justicia le prohibió manejar hasta mayo del 2024.

El fiscal de delitos culposos Pablo Cistoldi firmó un acuerdo para archivar la causa iniciada contra Martínez Allué que dispuso el pago de 500 mil pesos por los daños provocados y la entrega de 200 luminarias led. A su vez, la justicia le exigió llevar adelante un taller de reflexión y concientización vial. “Si las cumple durante un año, estará en condiciones de pedir su sobreseimiento”, explicaron fuentes judiciales a este medio.

El secretario de Gobierno del municipio, Santiago Bonifatti, firmó un decreto que fue publicado en el Boletín Oficial en el que confirma la decisión de restituirle la licencia de conducir a Martínez Allué. En los argumentos del decreto figura que el joven concurrió en tiempo y forma a la Junta Médica y que el equipo médico psicológico examinador consideró que está “apto para conducir vehículos”.

El municipio elevó la decisión a la Secretaría de Seguridad y División Administración de Infractores de Tránsito e inhabilitados para realizar la carga en el sistema provincial y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial.