Gastronómicos se movilizan por hoteles y restaurantes: "Los empresarios son mentirosos"

Con bombos, trompetas, sirenas y hasta bombas de estruendo, una numerosa delegación de Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) realiza este sábado en Mar del Plata diferentes protestas en los hoteles y restaurantes más reconocidos de Mar del Plata.

¿Por qué? Porque el sindicato de Pablo Santín denuncia que los empresarios incumplieron con el acuerdo que se había negociado antes del fin de semana largo del 12 de octubre para lograr una equiparación con los haberes que se pagan en Capital Federal, que se traducía en un aumento salarial promedio del 18 por ciento para los trabajadores marplatenses del sector.

En verdad, el preacuerdo de equiparación de la escala salarial ya había sido alcanzado y firmado, y solo restaba ratificarlo y definir qué ciudades turísticas iban a integrarlo. Sin embargo, esta semana, los empresarios pegaron el faltazo a la audiencia pactada, lo que encendió la furia de los dirigentes gremiales.

“Los empresarios no cumplieron con su palabra y quieren borrar con el codo lo que escriben con la mano. Ellos insisten en que el diálogo es la mejor forma de resolver los conflictos, pero volvimos a comprobar que no es cierto, no es más que un discurso para quedar bien pero en la práctica dejan mucho que desear”, reprochó Santín.

Con este marco de situación, desde temprano Uthgra encabeza diferentes protestas por la zona céntrica de la ciudad, coincidiendo en la puerta de reconocidos hoteles y locales gastronómicos. Las movilizaciones, en muchos casos, dificultan el normal funcionamiento del tránsito. “Volvemos a la calle a manifestar el descontento, a decirle a los empresarios que no vamos a permitir que jueguen con el salario de las y los trabajadores”, justificó el titular del gremio.

Las movilizaciones también se replican en las otras localidades turísticas que se ven afectadas por la falta de acuerdo. “La equiparación salarial es una medida justa que pone en igualdad de condiciones a todos los hoteleros y gastronómicos. La mezquindad y el atropello no valen más que los derechos y se lo vamos a hacer sentir”, sostuvo Santín.