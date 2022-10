El oficialismo no aceptó cambios y logró dictamen para licitar el predio de residuos

El gobierno municipal quedó a un paso de lograr la aprobación del Pliego de Bases y Condiciones para licitar la operatoria del predio de residuos, luego de recibir este miércoles el aval de la Comisión de Hacienda, que le permitirá tratar el expediente en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante del jueves 13. Para superar la nueva comisión, el oficialismo volvió a contar con la abstención del Frente de Todos que le permitió allanar el camino.

La novedad de la sesión de Hacienda fue la presentación de dos paquetes de modificaciones al pliego realizadas por dos bloques de la oposición. Por un lado, entre los puntos elevados por Acción Marplatense se destacó la incorporación al pliego de las obras de infraestructuras que el gobierno prevé realizarlas con autonomía de esta licitación. En la que mayor énfasis hizo el concejal Horacio Taccone fue en la del Módulo 2, a sabiendas que el Módulo 1 está llegando al límite de su vida útil. En tanto, Alejandro Carrancio (Creciendo Juntos) coincidió en muchos de los puntos del pultismo, agregando también el financiamiento de una campaña de concientización para la separación de residuos en origen, a la cual se destinaría el 4% de los fondos.

Sin embargo, el oficialismo se mostró reacio a discutir las propuestas de ambos bloques, al considerar que fueron elevados fuera de tiempo. “Este expediente tuvo el tratamiento correspondiente”, explicó Agustín Neme (Pro). El pliego se presentó el 2 de junio y el tratamiento quedó abierto casi un mes después, el 7 de julio, con la presentación del titular el Emsur, Sebastián D´Andrea, en el Concejo Deliberante. Un mes más tarde, en agosto, finalmente se realizó la postergada visita de concejales al predio de disposición final de residuos.

“Analizamos seriamente el expediente, presentamos las modificaciones y ahora nos dicen que lo quieren votar como está. Me lo hubieran dicho al principio y ni hablaba 20 minutos”, se quejó Taccone. Carrancio no se quedó atrás: “la demora fue de otras comisiones, conducidas por el oficialismo”, apuntó contra la Comisión de Ambiente, presidida justamente por Neme. El único acuerdo fue pedir informes al Emsur respecto a las propuestas presentadas por los bloques de la oposición, aunque el propio Taccone admitió que no tiene expectativas de que los cambios sugeridos sean incorporados. “Este pliego va a aprobarse sin ningún tipo de modificación”, dijo, resignado.

Otro de los datos de la jornada fue una nueva abstención del Frente de Todos, postura que -como ya ocurrió en las dos comisiones anteriores- le habilitó al oficialismo la aprobación. Si el principal bloque opositor se hubiera plegado al planteo de Acción Marplatense y Creciendo Juntos, el expediente no solo no hubiera avanzado, sino que el gobierno hubiera quedado expuesto a tener que incorporar las modificaciones.

“Quienes se abstienen dicen que es muy malo el pliego y está mal hecho. Nos pagan un sueldo para tratar de mejorar las cosas, sino para qué estamos. Me da mucha pena, estamos privando a Mar del Plata de tener un pliego mejor. La abstención es equivalente a votar a favor”, arremetió Taccone contra el Frente de Todos. Su enojo fue notorio e incluso se retiró de su banca tras la votación, pese a que aún quedaban temas por tratarse en la comisión.