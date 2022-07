D'Andrea: “Apuntamos a una contratación que nos permita una continua mejora ambiental y del servicio”

El presidente del Emsur, Sebastián D'Andrea, expuso ante el Concejo Deliberante los principales rasgos del Pliego de Bases y Condiciones para la licitación de la operatoria y mantenimiento del predio de disposición final de residuos. “Apuntamos a una contratación mucho más dinámica, con una interacción más fluida entre el municipio y la contratista, que nos permita adecuarnos a nuevas tecnologías, a una mejora continua ambiental y del servicio, y con un marco normativo que proteja los intereses de los vecinos”, destacó el funcionario.

Acompañado del equipo político y técnico del ente, D'Andrea realizó una historización del funcionamiento del predio desde su creación hasta la salida de Ceamse el año pasado y la contratación de urgencia de tres empresas, para luego adentrarse en los aspectos más salientes del pliego. En ese marco, recibió diversas preguntas desde la oposición, donde no faltó un fuerte cuestionamiento de Paula Mantero, quien denunció haber sido intimidada por empleados municipales cuando se acercó al predio el último sábado.

“El pliego incorpora cuestiones que para nosotros son vitales pensando en cuestiones ambientales: realizar pozos de monitoreo subterráneo de manera periódica, la construcción de una cámara de impulsión, adquisición de equipos para el laboratorio de lixiviados y tecnología que apunte a la reducción de volumen de los residuos que se disponen en el lugar”, manifestó el titular del Emsur.

La reducción del volumen de los residuos fue expuesta por D'Andrea en varios pasajes de su exposición, lo que permitiría la extensión de la vida útil del predio, según consignó ante la Comisión de Ambiente Dicha espacio tiene a su cargo el inicio del debate de la propuesta para licitar la operatoria por un plazo de cuatro años, con la posibilidad de una ampliación a dos años más. Sobre ese plazo propuesto, el funcionario explicó que “nos permite modificar el pliego y salir nuevamente a contratar”.

La Comisión de Ambiente indagó al Emsur sobre diversos aspectos de la propuesta del gobierno. Foto: 0223.

Entre otras de las ventajas, D'Andrea detalló no solo el vínculo más fluido con la contratista, a diferencia de lo que ocurría con Ceamse, sino también la incorporación de la fijación de “penalidades que habilitan la recisión del contrato y que antes no teníamos”.

Por otro lado, y ante la consulta del Frente de Todos, dio cuenta que nunca estuvo en los planes la posibilidad de una gestión estatal del predio. “Las experiencias municipales en el predio no han sido exitosas. Es difícil llevar adelante la gestión con equipos municipales”, dijo al respecto.

Luego de ratificar que las obras estructurales que se proyectan, como el Modulo 2, se realizarán de manera independiente a través de otras licitaciones, D'Andrea confirmó que en los próximos días se prorrogarán los actuales contratos con las tres empresas que operan el predio, dado que los vínculos vigentes se vencen el próximo 15 de julio. La idea es extender la prórroga hasta al momento en que se adjudique la gestión a la nueva contratista que surja del proceso licitatorio.

“Me intimidaron”

Al recibir el expediente de la licitación, la Comisión de Ambiente había trazado una hoja de ruta para su debate, que incluía una visita al predio y una posterior citación al Emsur, para que exponga la propuesta. La idea había surgido desde Acción Marplatense, bloque que puntualizó que la asistencia al espacio le permitiría tener una mejor dimensión de la dinámica de la operatoria del espacio y así poder abordar de mejor manera el proyecto.

Por ello, cuando la semana pasada se confirmó la presencia de D'Andrea, la concejal Paula Mantero contó que el sábado se presentó en el predio. “No se me dejó entrar, me pidieron la autorización de D'Andea, me intenté comunicar pero no me contestaron”, contó la edil vecinalita. Ante esa situación, con su vehículo recorrió el camino perimetral donde, además de sorprenderse por la suciedad, contó que la “intimidaron desde una camioneta para que no sacara fotos, porque decían que estaba prohibido". "No está bien que empleados del municipio tengan que generar ese tipo de situación que es incomoda”, denunció.

Tras su relato, recibió la solidaridad de D'Andrea, quien ofreció concretar la visita que los concejales de la comisión definieron realizar y manifestó que el Emsur “lejos está de querer ocultar la operación del predio”.

Por su lado, desde el Frente de Todos plantearon diversas preguntas al funcionario municipal sobre aspectos del pliego y la proyección del gobierno hacia el lugar. “Es muy importante que la operatoria del predio sea a través de la herramienta más transparente que se pueda construir. Nos generaba bastante incertidumbre la contratación directa de las empresas, por desconocer las condiciones en las cuales se está operando el predio”, sostuvo Sol de la Torre, en un cuestionamiento a la contratación directa de las tres empresas que reemplazaron a Ceamse en 2021.