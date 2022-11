Los siniestros viales en Mar del Plata bajaron un 12% con respecto al 2019

Según datos relevados por el Observatorio de Seguridad Vial Municipal, desde el 2019 al 2021 los siniestros viales bajaron un 12% en General Pueyrredon.

Desde el organismo informaron los números comparativos donde se indica que en todo 2019 se registraron 1.445 casos de accidentes con personas lesionadas y en 2020, se produjeron 939 -lo que significa un 35% menos de este tipo de siniestros- tocando su punto mínimo en abril de ese año, en plena cuarentena.

“En cuanto a los datos que tenemos del último tiempo, en 2021 hubo 1277 casos, lo que significa un 12% menos que en 2019”, explicó al respecto el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto.

“Casi llegando al final del 2022 llevamos registrados 927 accidentes con personas lesionadas. Los números siguen siendo altos y a eso no somos indiferentes, por eso continuamos implementando acciones que refuerzan la seguridad vial y así bajar reducir la cantidad de siniestros”, agregó.

Desde la comuna recordaron que desde diciembre del 2021 el gobierno implementó - con el objetivo de reforzar la seguridad vial- un sistema a través del cual se visualizan los vehículos en infracción desde las pantallas del COM, y se revisa cada uno de los corredores viales.

En esta línea, desde la Dirección de Tránsito informaron que cruzar semáforos en rojo, además de la doble fila y girar a la izquierda en esquinas no habilitadas de las avenidas son las faltas más detectadas.

En total, se labraron 12.859 actas en lo que va del 2022. En detalle, las cantidades de estas infracciones observadas desde el COM son: 1769 en enero, 1344 en febrero, 1458 en marzo, 1098 en abril, 1125 en mayo, 1083 en junio, 1364 en julio, 1410 en agosto, 1012 en septiembre y 1196 en octubre.

Nuevo sistema de videovigilancia con equipos de detección automática

En ese marco, desde el gobierno de Guillermo Montenegro hicieron hincapié en que el próximo23 de noviembre comenzará a regir el nuevo sistema de videovigilancia con equipos de detección automática de infracciones graves que ponen en riesgo la vida de las personas.

En lo que refiere al equipamiento específico, se instalaron cinemómetros de control de exceso de velocidad y cámaras de detección de violación de luz roja e invasión de sendas peatonales, los cuales contarán con las homologaciones, certificaciones y permisos emitidos por las autoridades competentes. Los montos están determinados por Unidades Fijas (UF) y cada una de ellas equivale a un litro de nafta del mayor octanaje determinado por el Automóvil Club Argentino, que se actualiza bimestralmente, fijadas por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, por no respetar las indicaciones de luces de los semáforos la multa tiene un valor de 300 a 1000 UF; por no detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda peatonal, la sanción tiene un valor de 50 a 100 UF; mientras que por no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos, la multa puede tener un valor de 150 a 1000 UF.

Con los valores actuales, las multas irán desde los $50.000 a $180.000 dependiendo del tipo de infracción, y todas son aplicables tanto a autos como a motos. Por otro lado, lo recaudado será destinado a obras de seguridad vial, charlas de concientización y educación vial.

Para más información se puede ingresar en www.mardelplata.gob.ar/videovigilancia.

Lugares elegidos

Desde el Observatorio de Seguridad Vial se realizaron diferentes análisis de la siniestralidad vial en el Partido, con el objetivo de obtener los puntos críticos durante el período 2019-2022. Estos nodos fueron jerarquizados no solo cuantitativamente (cantidad de siniestros), sino que también se los clasificó cualitativamente (consecuencias lesivas), teniendo en cuenta la presencia o no de semáforos, para definir la tipología de equipo a instalar.