Se presenta la 29° edición del "Diablo Nacional"

Como todos los años, se acerca el final de los torneos oficiales de la Liga Marplatense de Fútbol y, el broche, se da en la Villa "Benedicto Gutiérrez" con el espectacular Torneo Diablo Nacional "Ezequiel Laurella" que organiza el club Independiente de Mar del Plata. Este martes a las 20, en una parrilla de Constitución, se realizará el lanzamiento de la 29° edición del certamen infantil y la primera de la nueva apuesta del Femenino y el Senior.

El Diablo Nacional se agrandó. A lo que ya tenía y era un éxito, le buscó otra vuelta y fueron a dos ambientes que no paran de crecer en Mar del Plata. El fútbol femenino y el Senior. Entonces, como aperitivo del tradicional, se vienen los torneos para las chicas y para los "viejitos" que formarán parte de esta gran iesta del fútbol.

Lo que viene

Diablo Nacional Femenino: 19 al 21 de noviembre - Primera y Sub 17 (cancha de 11) / Sub 13 y Sub 10 (cancha de 9).

Diablo Nacional Senior: 7 al 9 de diciembre - Categorías +35 y +40 (Fútbol 11) / +45 y +50 (Fútbol 9).

Diablo Nacional "Ezequiel Laurella": 10 al 18 de diciembre - 2008 a 2012 (cancha de 11) / 2013 a 2016 (cancha de 9).