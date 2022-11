Amanecer de un fin de año agitado

“Termina el Mundial y arranca la campaña”, repiten, por lo bajo, muchos operadores políticos que aventuran un 2023 interminable hasta las elecciones. El humor social obliga a muchos dirigentes a afirmar en público que no es tiempo de hablar de las elecciones, mientras recorren provincias o distritos en actividades muy similares a una campaña.

Con ese escenario por delante, el gobierno de Guillermo Montenegro decidió acelerar y saca a la cancha temas espinosos con la idea (¿la ilusión?) de poder destrabar todo antes de que termine el año, aunque reconocen que es poco probable cumplir con ese plazo.

La semana comenzó con uno inesperado, porque no figuraba en la agenda: Uber. La decisión del oficialismo de darle impulso al proyecto que presentó la concejal de la Coalición Cívica, Angélica González, los primeros días de marzo, tiene que ver con la cercanía de la temporada. El intendente quiere evitar que Mar del Plata vuelva a ser noticia nacional por la falta de taxis y las alternativas que manejó durante el tiempo que resistió la llegada de las plataformas no funcionaron.

“El último fin de semana largo, que Mar del Plata explotó, no tuvimos problemas porque anduvo Uber. Y hubo trabajo para todos”, reconoció un alto funcionario del gobierno local. Con ese antecedente y el norte de un verano que todos esperan que sea un éxito el Ejecutivo comenzó a enviar informes favorables al desembarco de las apps de transporte en la ciudad. Y hay, allí, una decisión evidente: hay áreas que se caracterizan por no contestar jamás un informe.

Los taxistas están en pie de guerra por la llegada de Uber.

También hay otro dato concreto: a través de una encuesta telefónica se busca conocer la percepción de los marplatenses sobre este tema.

De todos modos, el avance del expediente no está garantizado. El Frente de Todos y Acción Marplatense, que vuelven a estar en sintonía, plantearon argumentos en contra ante la posibilidad de que las apps de transporte lleguen a Mar del Plata. Por ahora, requirieron más informes y el expediente se mantuvo en comisión. De avanzar, le tocará la comisión de Legislación, donde la oposición tiene los votos para archivar el proyecto.

“El problema es el transporte de manera integral. El taxi, como servicio público, forma parte de esa integralidad. Montenegro no se ocupa, no controla, no acompaña al sector y cuando percibe que la gente está a favor de Uber le abre la puerta”, resumieron desde el Frente de Todos.

El otro tema de peso es el pliego del transporte público de pasajeros. Sin embargo, no es el que más urgencia tiene para el oficialismo. El gobierno sabe que debe resolverse, pero sin la urgencia que tienen otros temas.

El gobierno elevó un nuevo pliego del transporte público de pasajeros.

Por lo pronto, el nuevo proyecto del gobierno modificó los principales aspectos que habían sido cuestionados por la oposición durante el debate del año pasado: la duración del contrato es más corta, las estaciones de transferencia forman parte de una segunda etapa del proyecto y se incluyó una cláusula monopólica.

El repaso del pliego, a grandes rasgos, parece haber recolectado los principales habrá nuevos puntos que despertarán el debate. "Para ser una oposición que no hace aportes, como dice Montenegro, tomaron varias de las cuestiones que planteamos hace un año", chicaneó un concejal opositor.

Quedan 14 días para terminar el mes y en ese lapso el Ejecutivo deberá enviar al Concejo Deliberante el presupuesto 2023. ¿Hay margen para que se dé una discusión veloz como ocurrió con el presupuesto nacional? Es difícil dar una respuesta sin conocer el proyecto del gobierno de Montenegro pero todos los partidos son conscientes que enfrascarse en una discusión ardua por este tema puede ser perjudicial de cara a las elecciones.

“La encargada de definir la agenda va a ser Marina (Sánchez Herrero). Sabemos que hay muchos temas y que no hay demasiado tiempo hasta que termine el año, pero el objetivo es poder avanzar pronto con todos”, resumieron desde el Ejecutivo.

El voto de confianza a Sánchez Herrero llega justo después del triunfo de Daniel Núñez, alfil de Maximiliano Abad, en el comité local de la Unión Cívica Radical (UCR). La elección, sin embargo, no fue sencilla: la lista opositora con Walter Curado a la cabeza e impulsada por el dirigente Christian Echeverría sacó cerca del 40% de los votos.

No es una cifra menor, si se tiene en cuenta que en la lista ganadora confluyeron todos los sectores conocidos de la UCR local, detrás de la figura de Abad, reelecto como titular del Comité Provincia. Sin embargo, en el abadismo celebraron el trabajoso triunfo. “Era importante no darle lugar a una manera de hacer política que nada tiene que ver con el radicalismo”, señalaron.

Durante el domingo hubo denuncias de amenazas, ataques, compra de votos y más por parte del oficialismo. No obstante, la opositora Aldana Echeverría, ganó la elección de la Juventud, aunque desde el entorno de Abad minimizaron el impacto.

Eso sí: habrá revancha. El radicalismo le pedirá a la cabeza del subsecretario de Desarrollo Social, Daniel Teruel y otros dos directores coordinadores que responden a Echeverría. Y en el entorno de Montenegro no pondrán reparos: “Maxi es el jefe de los radicales. Los funcionarios del radicalismo en nuestra gestión los define él”.

Antes de que todo este debate legislativo comience, el intendente sumó un nuevo capítulo a su pelea con Axel Kicillof por los fondos que la provincia aporta para obras en Mar del Plata. En un acto donde fue distinguido por dirigentes de la Uocra local, el jefe comunal volvió a acusar a la provincia de discriminar a la ciudad por la falta de obras de relevancia.

“Escuchás a Espinoza y dice que La Matanza sostiene el empleo con la obra pública. En Mar del Plata se sostiene con la obra privada. Es abismal la diferencia que hacen con algunos municipios”, plantearon desde su entorno.

La concejal del Frente de Todos, Virginia Sívori, salió a responderle “con números en la mano”. Acusó a Montenegro de faltar a la verdad y sumó el argumento que plantea el espacio liderado en su conjunto desde hace meses: “Como la gestión es mala buscan culpables”.

Una certeza de cara lo que viene es que la pelea seguirá y promete ser uno de los hits del verano.