Scaloni confirmó que no habrá cambio de sistema pero no definió el equipo

Era uno de los temas que se venían barajando en los últimos días, y sin dar demasiados detalles de nombres, Lionel Scaloni se encargó de desactivarlo en la conferencia de prensa que brindó a un día de enfrentar a Polonia por la tercera fecha del Grupo C del Mundial de Qatar. "Empezaremos el partido defendiendo como lo venimos haciendo y, con el desarrollo, veremos si cambiamos", aseguró.

El rumor tenía que ver con una inclusión de tres defensores centrales, como terminó con México, para ganar altura y resguardarse ante el buen juego aéreo de Polonia. Sin embargo, el DT reconoció que "Polonia no sólo juega bien por arriba, tien buenos jugadores, muy técnicos y hay que tomar recaudo de ello".

Por lo tanto, dio a entender que el sistema volverá a ser con cuatro defensores y tres mediocampistas con Messi suelto y Di María-Martínez arriba. Ahora, habrá que ver si regresa Cristian Romero o permanece Lisandro Martínez, Molina o Montiel sería otra de las dudas y la presencia o no desde el inicio de Enzo Fernández, clave en el partido ante México no sólo por el gol, sino por cambiarle la cara al equipo. "No tenemos definido el equipo. Enzo Fernández tiene posibilidades como otros jugadores, puede entrar desde afuera y sacar diferencia como lo hizo ya, por eso estamos analizando", analizó.

Respecto al estado de ánimo del equipo, afirmó que "la victoria ante México fue una inyección anímica importante y ahora depende de nosotros, y de la idea de juego marcada que tenemos y todos conocen".

LOS NÚMEROS DE ARGENTINA EN QATAR