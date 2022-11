Con el documental "Cosas imposibles" se celebran los 20 años de "Siempre es hoy"

Este sábado 26 de noviembre se cumplieron 20 años del lanzamiento del famoso álbum “Siempre es hoy” de Gustavo Cerati y, para celebrarlo, se estrenó el corto documental "Cosas Imposibles: a 20 años de Siempre es hoy”, una producción de Studio Casablancas y Sony Music Argentina, disponible en YouTube en el canal de Filtr Sur.

Cerati quería incorporar todos los sonidos nuevos que habían aparecido en el rock, el pop y la electrónica. Su idea era hacer canciones con fuerza y vitalidad, pero también con sutileza y elegancia. El resultado fue un disco amplio, con 17 temas y 70 minutos de música.

"Siempre es hoy" originalmente, iba a ser un disco doble, pero la crisis económica del 2001 obligó a sacar todo en un solo CD. La reedición en vinilo sí fue doble. Como detalle, un año después salió “Reversiones de Siempre es hoy”, con remixes de Miranda!, DJ Zuker, Adicta, Leo García, Capri, Leandro Fresco y Gustavo Lamas.

La lista de canciones incluyó hits como “Cosas imposibles”, “Karaoke” y “Artefacto”, que sonaron mucho en la radio. También había temas como “Vivo”, “Nací para esto”, “Amo dejarte así” y “Tu cicatriz en mí”.

Los invitados de “Siempre es hoy” sorprendieron por la variedad: desde Charly García hasta Domingo Cura, un legendario percusionista de folklore. También estaba el rapero chileno Camilo Castaldi, del grupo Los Tetas. Y en la producción estuvo Toy Hernandez, del grupo mexicano Control Machete. En cuanto a sus músicos estables, en la grabación participaron Leandro Fresco, Flavio Etcheto, Fernando Nalé, Pedro Moscuzza y el DJ Javier Zuker.

“En todos los discos de alguna manera me propongo, consciente o inconscientemente, cambiar un poco la metodología. Es algo que me refresca; pasa el tiempo y naturalmente uno se va interesando por otras cosas. Este disco lo empecé en marzo del 2001, cuando tuve las primeras canciones, pero decidí -al revés que con otros trabajos- hacer demos. Armé una banda, compuse muchos temas y volvió a la carga en una segunda andanada en el 2002, para rehacer esos temas, grabarlos e incorporar unos nuevos. Fue la primera vez que me tomé tanto tiempo en hacer un disco”, aseguraba Cerati.