Apuñaló seis veces a la ex y atacó a la amiga que la defendió: diez años de prisión

Un hombre que en enero del año pasado apuñaló seis veces a la ex pareja cuando esta le comunicó que no quería continuar la relación, hirió a una amiga que quiso defenderla y la siguió amenazando mientras estuvo prófugo, fue condenado a diez años de prisión tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4. En virtud de una sentencia anterior. a Lucas Ezequiel Ostachi también lo declararon reincidente.

El ataque ocurrió en el barrio Las Dalias.

En el acuerdo que el fiscal Alejandro Pelegrinelli y la defensa oficial le presentaron al Juez Gustavo Fissore se planteó la calificación de homicidio doblemente agravado por haberse perpetrado en perjuicio de una mujer con la que ha mantenido relación de pareja y por haber acontecido mediando violencia de género, en grado de tentativa. Las partes coincidieron en el monto de la pena ofrecido para la firma del mismo.

“Mía o de nadie”

La noche del 26 de enero de 2021 Lucas Ostachi llegó a la vivienda ubicada en Godoy Cruz al 7300 donde estaba Natalia Montes y tras conocer la decisión definitiva de terminar la relación sentimental, extrajo un cuchillo con mango de madera y le asestó varios puntazos, dirigidos a zonas vitales del cuerpo con el fin de causarle la muerte.

Tal como informó 0223 en su momento, el imputado no logró su cometido gracias a la intervención de Gisele Paez, una amiga de la víctima. “Hasta que no te mate, no paro", gritaba Ostachi quien durante la relación había manifestado que “sino estaba con él, no iba a estar con nadie".

El informe médico confirmó que Montes presentó múltipes heridas causadas por arma blanca, ubicadas en región toracoabdominal izquierda, mentón, pabellón auricular izquierdo, región occipital y muslo, y otra herida cortante en codo derecho que requiere resolución quirúrgica, sección de nervio radial. Dicho profesional calificó a esas lesiones de carácter graves.

Ostachi, quien tras el ataque siguió hostigando a la ex a través de distintos perfiles en redes sociales, fue detenido cuatro días más tarde por personal del Comando de Patrullas Norte a cinco cuadras de su antigua casa en las calles Beltrán y Las Margaritas.

Autoría y reincidencia

“La intención homicida se encuentra probada a partir de la violencia del ataque descripto por la víctima, que el agresor utilizó un objeto apto para lograrlo y lo direccionó a zonas vitales del cuerpo, al tiempo que refirió durante esa agresión su propósito de matarla. Por supuesto que no logró el resultado propuesto porque la víctima recibió ayuda de terceras personas”, señaló el magistrado en su sentencia.

El Juez descartó cuestiones eximentes de la responsabilidad penal circunstancias atenuantes y agravantes y calificó a los hechos como constitutivos del delito de homicidio agravado por haber mantenido una relación de pareja con la víctima y por ser una mujer mediando violencia de género, en grado de tentativa inacabada.

Tras imponer una pena de diez años de prisión, se lo declaró reincidente en relación a la pena de dos años y ocho meses de prisión con más la declaración de reincidencia -parcialmente cumplida- que le fuera impuesta por sentencia dictada en enero de 2018 por el Juzgado de Garantías N°6.