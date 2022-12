La estocada final de Wanda a Mauro Icardi

Wanda Nara usa sus redes sociales para facturar millones, pero también, se sabe, para enviar los mensajes que ella necesita que le lleguen a la prensa, y a otras personas. Lo hizo siempre, y en los últimos días el personaje al que más le apunta de manera indirecta es a su ex esposo, Mauro Icardi, que se encuentra en Buenos Aires de vacaciones pero con el que la mediática todavía no se mostró, dejando en claro que su relación terminó pese a la mini luna de miel en las Maldivas.

El domingo Wanda subió a su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 15.5 millones de seguidores (ya los duplicó en el último año, desde el Wandagate entre Icardi y La China Suárez), cuatro fotos familiares que sorprendieron a muchos. Y es que en ellas aparece su padre, Andrés Nara, con el que la rubia hace más de ocho años que no tenía trato, al punto de no ver a sus tres nietos (los hijos de Wanda con Maxi López) y de no conocer a sus dos nietas, Francesca e Isabella, hijas de Mauro, enemigo de Nara padre, que luego del primer divorcio de la empresaria se puso del lado de López y nunca habló bien de Icardi.

Por eso su ahora exyerno se la tenía jurada, no dejó que sus hijas se junten con su abuelo, y ahora tiene que ver cómo el haber llegado al país junto a los hijos de Wanda le da esta oportunidad de reconciliación mientras él sufre por la separación que lo llevó la semana pasada a borrar, una vez más, su cuenta de Instagram por unos días.

Wanda sólo escribió "Nara-López-Icardi en Buenos Aires", y su posteo recibió en 18 horas más de 300 mil Me Gusta, entre ellos el de la madre de Wanda, Nora Colosimo, enemistada con Andrés desde su mediática separación, lo que llevó a Wanda y a Zaira Nara a ponerse del lado de su madre y hacerle la cruz por varios años a su padre. La propia Zaira participó del encuentro y también se fotografió junto a su papá y sus dos hijas, y reposteó la foto que Andrés subió a su cuenta de Instagram junto a su nieta Malaika.

Una relación rota por años

Wanda y Andrés Nara están en conflicto desde 2013, cuando ella anunció su separación de Maxi López, cansada de las infidelidades de su esposo y enamorada de uno de sus mejores amigos, Mauro Icardi. Andrés siempre se puso del lado de su ex yerno en las entrevistas que brindó y mantuvo con él una excelente relación, lo que la alejó de Wanda.

Todo empeoró con la separación de Andrés con Nora Colosimo, mamá de Wanda y Zaira, en 2014 y su alto perfil mediático, con sus nuevos romances y hasta haciendo enojar a Wanda y a Icardi en 2016, cuando anunció que su hija mayor estaba embarazada, algo que ella no había contado.