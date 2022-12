Qué dijo la mujer que escrachó al fiscal Luciani en Mar del Plata

El escrache al fiscal Diego Luciani en el restaurante “Lo de Fran” de Mar del Plata sumó este lunes por la noche el testimonio que faltaba. La abogada Clara Abelenda, quien acompañaba a su pareja, Artemio López, y fue la señalada de agredir verbalmente al fiscal, dio su versión al canal C5N.En el programa que conduce Pablo Duggan, que durante el día había publicado varios tuits acusando a Luciani de ser el agresor, Abelenda también se mostró como la víctima del episodio.

"Yo quise hablar con él y cómo no me escuchaba, le dije: 'Pero ¿usted no tiene miedo que la historia lo juzgue?", relató la mujer, y cuando el periodista le preguntó si le dijo solamente eso y no lo insultó, Abelenda respondió: "Pero por mis nietos que no lo insulté. Por mis nietos. 'La historia lo va a juzgar', le dije. Entonces el tipo se da vuelta con una cara de asesino y se me viene encima".

La pareja de Artemio López, un conocido consultor de alto perfil vinculado con el kirchnerismo, continuó: "Se me puso acá diciéndome 'a vos también te vamos a juzgar', y repetía como loco y cada vez era más fuerte". Además, explicó que Luciani "pegaba tales gritos" que ella sintió que "una mujer que estaba atrás le dijo 'loco, qué te pasa'". "Después resulta que esta señora, que era una chica joven, pensó que era un amante despechado. Como no lo conocía a Luciani me preguntó si era mi amante, entonces yo en broma le dije: 'sí, lo cambié por este gordito lindo que tengo al lado' que es Artemio López", señaló.

La abogada comentó que Luciani estaba "nervioso, sacado totalmente" y reveló que la chica le dijo al fiscal: "¿Qué te pasa? Loco". "Estaba tan loco que viene uno de los amigos con los que estaba comiendo y me agarra del brazo y me empuja, y como que levanta la mano e hizo un gesto que un hombre de la mesa de al lado le dijo: 'Con una mujer no te metas'. Ahí terminó. Ahí entraron los guardias", concluyó Abelenda.

También el lunes por la noche el que rompió el silencio en las redes sociales fue Artemio López. "Más allá del anecdotario típico de una sociedad polarizada, se fehacientemente que Luciani agredió verbalmente a mi mujer advirtiendo que la iban a juzgar por motivos que desconozco. Su acompañante la zamarreó del brazo y le quiso pegar frente a lo que comensales le gritaron “con una mujer no, con una mujer no”. Amenazas, violencia de género con agresividad manifiesta en el comportamiento de un fiscal de la nación y su acompañante, cuyo nombre por ahora no conozco. Gracias por su preocupación y apoyo. Eeeee esto es todo viejo!", tuiteó.