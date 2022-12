Increíble: el restaurante donde atacaron a Luciani recibe bajas calificaciones en Google

El escrache al fiscal Diego Luciani en el restaurante “Lo de Fran” de Mar del Plata sigue generando polémica a tal punto que desde el local gastronómico advierten que el escandaloso episodio los está perjudicando en las puntuaciones de Google.

Este lunes, luego que la incidente se convirtiera en tapa de todos los diarios del país, 0223 se acercó al local ubicado en avenida De los Trabajadores 171 para conocer la opinión de los responsables, que prefirieron no hablar y que “en el comunicado estaba todo lo que la casa tenía para decir al respecto" y que Francisco Rosat, chef y dueño del restaurante estaba en la ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, desde el restaurante contaron que la situación “los había afectado un montón” y que en las redes hay comentarios maliciosos que hablan de una confabulación para agredir a Luciani. “Todo esto nos está haciendo bajar la puntuación de estrellas del restaurant en Google”, dijeron.

Más tarde, Rosat, propietario del local gastronómico fue entrevistado por Eduardo Feinmann y le expresó que el hecho “fue una situación inapropiada”, ya que “no estamos acostumbrados a esas cosas”. También señalaron que si bien el fiscal Luciani era cliente, en esa oportunidad la reserva la hizo un amigo y al momento de producirse los incidentes, “no existieron agresiones, solo verbales” entre el magistrado y la mujer - Clara Abelenda, abogada y mujer del politólogo Artemio López-.

“Yo quiero desligar al lugar”, me dijo Luciani, porque es cliente, señaló el propietario del restaurante marplatense al periodista de La Nación Más.

Qué dijo la mujer que escrachó al fiscal

La otra versión de los hecho la expresó Clara Abelenda, la mujer que comenzó el escrache, en declaraciones al canal C5N.

"Yo quise hablar con él (Luciani) y cómo no me escuchaba, le dije: 'Pero ¿usted no tiene miedo que la historia lo juzgue?" y luego el periodista Pablo Duggan le preguntó si realmente le dijo eso y no lo insultó, a lo que Abelanda respondió: "Pero por mis nietos que no lo insulté. Por mis nietos. 'La historia lo va a juzgar', le dije. Entonces el tipo se da vuelta con una cara de asesino y se me viene encima".

Con un gesto con su mano indicando a la corta distancia a la que Luciani se le habría acercado, la esposa de López continuó contando: "Se me puso acá diciéndome 'a vos también te vamos a juzgar', y repetía como loco y cada vez era más fuerte".

Acto seguido, explicó que Luciani "pegaba tales gritos" que ella sintió que "una mujer que estaba atrás le dijo 'loco, que te pasa'". "Después resulta que esta señora, que era una chica joven, pensó que era un amante despechado. Como no lo conocía a Luciani me preguntó si era mi amante, entonces yo en broma le dije: 'sí, lo cambié por este gordito lindo que tengo al lado' que es Artemio López", señaló.

La abogada comentó que Luciani estaba "nervioso, sacado totalmente" y reveló que la chica con la que tuvo la interacción le dijo al fiscal: "¿Qué te pasa? Loco". "Estaba tan loco que viene uno de los amigos con los que estaba comiendo y me agarra del brazo y me empuja, y como que levanta la mano e hizo un gesto que un hombre de la mesa de al lado le dijo: 'Con una mujer no te metas'. Ahí terminó. Ahí entraron los guardias", concluyó Abelenda.