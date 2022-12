Murió Terry Hall, histórico vocalista de The Specials

El cantante tenía 63 años. Su fallecimiento fue confirmado por The Specials en su cuenta de Twitter

La escena musical británica está de luto por el fallecimiento de Terence Edward Hall, más conocido como Terry Hall, el mítico cantante de The Specials, uno de los principales grupos del revival ska de fines de los años 70 y que se conoció como movimiento 2 Tone.

La legendaria banda dio a conocer la noticia en sus redes sociales resaltando que Terry fue “uno de los cantantes, compositores y letristas más brillantes que ha producido este país” y que “fue un esposo y padre maravilloso y una de las almas más amables, divertidas y genuinas. Su música y sus actuaciones encapsularon la esencia misma de la vida… la alegría, el dolor, el humor, la lucha por la justicia, pero sobre todo el amor”, para concluir que “Todos los que lo conocieron y amaron lo extrañarán profundamente y dejará el regalo de su notable música y su profunda humanidad”. Quienes nos fascinamos con su voz agridulce a mitad de los años 80, cuando el ska británico tuvo su momento de pequeño furor en Argentina, podemos dar fe de esto. Hasta siempre, Terry", indicaron

.

Aunque había participado de una banda punk que no tuvo gran trascendencia, esa experiencia atrajo la atención del tecladista Jerry Dammers -mentor principal del 2 Tone- para sumarlo a su banda The Conventry Automatics, que luego evolucionaría a The Specials.

Hall se destacaba por su tono melancólico (en contraste con los ritmos que se presuponen “alegres” del ska y el rocksteady) que lo acercaba más al perfil del post punk y fue una de las claves del éxito de los Specials, una de las bandas más politizadas de aquella movida de fines de los 70 que expresaba el descontento de la juventud con la naciente era conservadora de Margaret Thatcher.

El registro más reciente en el que estuvo involucrado Terry Hall fue otro álbum de esta última formación de The Specials: Protest Songs 1924-2012, con versiones de temas de protesta de artistas como Frank Zappa, Leonard Cohen o Bob Marley y Peter Tosh. Fue uno de los últimos trabajos en los que participó Hall, quien tras padecer una enfermedad falleció este 19 de diciembre de 2022.