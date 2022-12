El acusado de acosar a Lali le escribió a la artista y le explicó todo: mirá qué le dijo

"La estoy pasando re mal, casi me caigo, era el ultimo penal de un Mundial, ese era el contexto, no entiendo todo lo que está pasando". El joven escrachado en las redes sociales tras verse el domingo las imágenes en "Por el Mundo Mundial" de Lali Espósito junto a Marley en la final de Qatar 2022, le mandó un mensaje este miércoles por la noche a Ángel de Brito. El conductor lo contó en "LAM" y explicó que habló con la propia Lali sobre el episodio y leyó al aire el mensaje que el joven le mandó a la artista luego de que se hiciera viral el video en el que se lo acusa de acosar a la cantante justo en el último penal que le dio el título a la Selección.

"No le quiero dar entidad a este episodio, porque fue tan groso lo que viví, la convocatoria para cantar el himno ese día, la pasé genial, no quiero empañar eso hablando de esto", le escribió Lali a De Brito, en cuyo programa habló minutos antes en una entrevista apenas llegó al país y dijo que era necesario reaccionar ante cada caso de acoso que sufren las mujeres, no solo cuando le pasa a alguien famosa.

"Lo único que pienso es lo que dije en la nota de ustedes en el aeropuerto, eso es una mierda, ya se están ocupando las redes pero yo en ese momento no me di cuenta, no sentí nada, me escribió el chico del video y me mandó este mensaje", le contó Lali al conductor de "LAM", quien enseguida leyó al aire el texto que el joven, quien no dio su nombre, le envió a la artista en las últimas horas.

"Hola Lali, ¿cómo estás? Soy la persona que estaba sentada atrás tuyo en la final del Mundial. Estuve y estoy viendo los videos y comentarios que salieron en las redes y en los medios. Es totalmente falso lo que se está diciendo, yo estaba con mis amigos viendo los penales abrazado y perdí el equilibrio, me fui hacia adelante y para evitar caer sobre vos me sostuve en la cintura apenas un segundo, como queda claro en los videos", le escribió el joven a Lali en su texto, que le hizo llegar un amigo que fue intermediario del mensaje.

"Estuve en Qatar desde los primeros partidos y lo único que quería era ver a Argentina campeón. Jamás haría algo así, nunca tuve este tipo de problemas en mi vida, estoy pasando muchos problemas. También quiero aclararte que hay un chico en las redes que dice ser el del video y llamarse Mariano Díaz, que dice que te tocó a propósito, incluso se enorgullece. No lo conozco, no sé por qué dice eso, me veo envuelto en una situación desagradable y todos hablan sin chequear, lamento que se hable de esto en un momento tan importante para vos, gracias por escucharme, la estoy pasando muy mal y necesitaba darte mi explicación".