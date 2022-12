La dura sanción de Gran Hermano contra Juliana por revelar información del afuera

Le duró muy poco la alegría por el regreso a Juliana. La "hermanita" fue sancionada por haber violado el reglamento de Gran Hermano 2022 en reiteradas ocasiones durante las primeras 24 horas de su regreso tras ganar el repechaje. "Tini" no cumplió con la principal regla del juego, que es el aislamiento y no hablar del afuera si alguien tiene la chance de salir y volver a jugar, como le ocurrió a la oriunda de Venado Tuerto, que no tardó ni un par de horas en irse de boca y recibió una durísima sanción que pone en serio peligro su continuidad en la casa.

Juliana reveló mucha información del exterior de la casa en charlas con su novio, Maxi, y en otras conversaciones con Nacho, Julieta y Camila. Es por esto que Gran Hermano emitió un comunicado que Santiago del Moro leyó en el cierre de la emisión del jueves. “Juliana no podrá participar de la próxima prueba del líder. Queda directamente en placa y no podrá nominar”, informó el conductor de Telefe.

La primera falta ocurrió cuando saludó a Nacho y le dijo que “Mora lo ama y lo extraña”. Después habló con Maxi y Camila sobre la espontánea de Coti a Julieta y Daniela, algo que dentro de la casa se sospechaba pero no tenían la certeza que les dio Juliana ahora. También habló de cómo es la transmisión de 24 horas en Pluto TV y de cuánto los muestran al aire cuando se bañan.

Tini además le dijo a su novio que “no se da una idea” de lo que hizo por él afuera de la casa, asegurándole que intentó gritar y enviarle mensajes. “Miraba Pluto para ver tu reacción”, explicó. Y le sumó cuando le dijo a Maxi que a Coti le anularon sus votos para el repechaje por leer el mensaje que cayó en el patio con una pelotita de tenis, algo que no tienen permitido, y que encima Gran Hermano le prohibió que pueda decir a quién iba a elegir, algo que Coti pidió hacer aún sabiendo que su voto no valía.

Antes de la sanción, aunque está recién reingresada a la casa Juliana recibió un saludo de su madre a través de un video sorpresa, como cada uno de los participantes, quien le deseó una feliz Navidad.