El DT de Portugal reconoció que "no me gustaron los gestos de Cristiano Ronaldo"

El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, afirmó que no le gustó "nada" la reacción del crack Cristiano Ronaldo cuando fue reemplazado en la derrota 2-1 ante Corea del Sur, en la tercera y última fecha del grupo H del Mundial de Qatar 2022. "La verdad es que en el campo no tuve oportunidad de escuchar nada de lo que dijo. Pero después vi las imágenes por televisión y no me gustaron nada, en absoluto", dijo Santos en conferencia de prensa.

"Esos temas se resuelven en casa y toca pensar en el partido que viene, en el que todos estamos enfocados", afirmó el DT de Portugal. Más allá de que algunos pensaban que lo podía "castigar" mandándolo al banco, no parece ser una opción.