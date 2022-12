Tras la condena, Cristina Kirchner confirmó que no será candidata en 2023

La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner expresó sus primeras palabras tras conocer la condena a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en las que hizo un fuerte descargo contra el sistema judicial, político y mediático del país. Además, confirmó que no será candidata en las próximas elecciones generales de 2023.

La jefa política del Frente de Todos denunció que la condena fue sustentada por un "Estado paralelo y una mafia judicial", centró su discurso contra el empresario Héctor Magnetto, titular del Grupo Clarín, e hizo un extenso énfasis en el viaje que hicieron a la mansión de Lago Escondido del magnate británico Joe Lewis jueces, fiscales, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y responsables del mayor conglomerado de medios.

"La confirmación de la existencia de un sistema paraestatal, en el que se decide sobre la vida de los argentinos, lo tuvimos este fin de semana", aseguró Fernández de Kirchner, en relación a los chats que se filtraron de los funcionarios y agentes involucrados para unificar una versión que no los comprometa y que el presidente Alberto Fernández pidió que sean investigados.

"La condena estaba escrita", inició su discurso la vicepresidenta, pocos minutos después de conocer el veredicto. "Una causa que el juez Julián Ercolini se había declarado incompetente y mandó todas las causas al sur; y luego de 9 años cuando llega al Gobierno Mauricio Macri las resucita como arte de magia. Las trajo de nuevo, pese a que habían sido juzgadas y sobreseídas. Está claro que la idea era condenarme", aseveró.

Fernández de Kirchner cuestionó que la hayan condenado por "administración fraudulenta" cuando desde la reforma de la Constitución Nacional de 1994 es la figura del jefe de Gabinete de la Nación el responsable de administrar y ejecutar el presupuesto.

En este sentido, apuntó contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola por los pedidos de sentencia que impulsaron. "No pudieron replicar nada. Esta condena no es por las leyes de la constitución, tiene su orígen en un sistema, en un Estado paralelo y una mafia judicial".

En el tramo final de su alocución, la dirigente retomó los cuestionamientos hacia la condena que recibió y denunció que existe "un poder económico y mediático que controla en una suerte de Estado paralelo y que coarta permanentemente".

"A mí me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua cuando todos los cargos a los que accedí siempre fue por el voto popular. Cuatro gobiernos ganamos con el apellido Kirchner y también contribuí a la victoria del 2019. Por esto me inhabilitan. Que la cuenten como quieran. Esta es la verdad, por eso me condenan", vociferó al cierre de su alocución de casi una hora.

Para finalizar, Cristina Kirchner reveló que no será candidata en las próximas elecciones de 2023. "No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta, a que la maltraten en un período electoral con una candidata condenada", expresó.

"No voy a ser candidata. Una muy buena noticia para usted, Magnetto. El 10 de dicembre de 2023 no voy a tener los fueros y va a poder dar la orden de que me metan presa. Sí, pero mascota de usted nunca jamás. No voy a ser candidata a nada. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa", afirmó.

"Me va a poder meter presa, siempre y cuando a un empresario no se le ocurra financiar a algunas otras bandas de marginales y antes del 10 de diciembre me peguen un tiro. Eso es lo que usted quiere. Presa o muerta", cerró al terminar de dirigerle la palabra al directivo de Clarín.