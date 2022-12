Gastronómicos pidieron reforzar la seguridad vial para minimizar choques contra los decks

Luego que este sábado a la noche una camioneta colisionara contra un deck de una panchería de la zona de Güemes, a menos de una semana de aprobarse en el Concejo Deliberante su regulación, desde el sector gastronómico de Mar del Plata plantearon una serie de medidas para evitar a futuro cualquier incidente, mientras sigue la polémica por su instalación en las calles de la ciudad.

El último sábado el conductor de una Fiat Ducato que se encontraba borracho chocó contra el deck de una panchería de Avellaneda entre Güemes y Olavarría. Según testigos, no hubo una tragedia porque el vehículo circulaba a baja velocidad.

En ese marco, Hernán Szkrohal, referente del empresariado gastronómico de la ciudad analizó que “a la Ordenanza falta promulgarla en estos días. Sabemos que hubo un accidente, así como hubo otro conductor alcoholizado que se llevó por delante un auto o va arriba de la vereda y no hay decks”, dijo.

Hernán Szkrohal, referente de la Aehg. Foto archivo:0223.

En diálogo con 0223, Szkrohal planteó la necesidad de “trabajar en los reductores de velocidad en las esquinas” y “que los decks tengan la solidez estructural suficiente para soportar un impacto”.

Gastronómicos piden trabajar en la instalación de reductores de velocidad en las esquinas y de dar solidez a las estructuras de los decks. Imagen render.

Acerca de la polémica que genera la convivencia de los decks con el resto de los comerciantes no gastronómicos como la Cámara Textil o con el Colegio de Arquitectos, Szkrohal remarcó que con la nueva ordenanza “creemos que es un proyecto superador y que con el paso del tiempo, que son 6 meses, se van a ir estandarizando” y que las estructuras con la nueva reglamentación" tendrán menos impacto visual porque las chapas serán reemplazadas con vidrios y van a perderse en la armonía de la ciudad con unos decks llenos de plantas”.

El pago del canon

En relación a la polémica por el pago del canon, el empresario consideró que “hay muchas idas y vueltas y tiene que ver con la fiscal impositiva, cuando se hace en el comienzo del año. El año pasado fue un tema de debate y estábamos en un promedio de unos 5 mil pesos el metro cuadrado de canon anual y este año con la inflación estimamos que será sensiblemente superior. En el mismo oficialismo hay gente que dice que se debería cobrar y hay otros que no. Veremos como termina, No me parece descabellado cobrar un canon que tiene que ver con un valor razonable”, completó.