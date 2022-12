Andrés Macció, entre el balance y un pedido a Provincia y Nación: "Mar del Plata debería tener un centro de alojamiento de deportistas"

Se termina un 2022 sumamente atractivo y variado respecto a grandes competencias deportivas que ha vuelto a recibir Mar del Plata, luego de algunos años de estar alejada de los grandes flashes. El reciente Ironman y el Triatlón de este fin de semana serán las últimas competencias del calendario. Y el titular del Ente Municipal de Deportes, Andrés Macció, se refirió a ellos en diálogo con 0223, además de las propuestas para 2023, la situación de la cesión del estadio José María Minella a la AFA, el "avanzado" circuito callejero del TC 2000 y realizar una reflexión sobre el mantenimiento de los escenarios deportivos del Parque Municipal, "que nacieron con fondos de Nación" y que anhela que vuelvan a contar con una inversión por parte del Estado nacional.

La vuelta de grandes eventos

La ciudad volvió a tener una agenda deportiva intensa y variada durante el año, con espectáculos que ayudaron a generar turismo y movimiento hotelero y gastronómico, objetivos centrales de la gestión municipal. Macció separa por espacios cada evento recibido, con el Polideportivo Islas Malvinas volviendo a ser el epicentro. el 29 de agosto, la Selección argentina de básquetbol, con Facundo Campazzo, volvió a la ciudad luego de más de 10 años para enfrentar a Bahamas por una de las ventanas FIBA clasificatorias al Mundial de China 2023. En septiembre, se realizó el Grand Master del APT Pádel Tour, torneo de excelencia mundial. Y en el mismo mes, el mejor taekwondo del mundo pasó con el Argentina Open G2, que sumó puntos para los Juegos Olímpicos de París 2024. A la vez, se realizó un exitoso festival boxístico televisado para todo el país. En continuado, se celebraron los 20 años del festival Trimarchi, con una intervención artística en la fachada del estadio. Y el músico Andrés Calamaro, con entradas agotadas, repasó sus grandes éxitos.

Macció también valoró lo vivido en otros escenarios: "el atletismo pudo recuperar una fecha de su Campeonato Nacional, pronto tenemos un selectivo de cross country; el patín volvió a tener fechas puntuables y concentraciones del Circuito Nacional, el hockey, tanto en el Centro Muncipal como el sintético Panamericano fue centro de nuevas fechas de Campeonatos Argentinos, encuentros regionales". Y luego, lo sucedido en las calles, con el Maratón Internacional y el Medio Maratón en dos fechas (abril y noviembre), el Triatlón que se viene, el Ironman de la semana pasada, el Enduro Pale sobre la arena en invierno (competencia de motos y cuatriciclos), sumado a las finales de los Juegos Bonaerenses y los Evita. "Estuvieron separados por pocas semanas y entre los dos generaron la presencia de 50 mil chicos y sus familias. No terminaban de irse las delegaciones provinciales que llegaron las nacionales", recordó.

El 2023, con calendario similar y ampliado, ¿con TC 2000?

Para el año que se avecina, Andrés Macció adelanta que se repetirán varios eventos del 2022, y se sumarán otros. Continuarán tanto el Maratón como el Medio Maratón, regresarán el pádel y tal vez el Enduro Pale, y como gran novedad para noviembre, el circuito callejero del TC 2000. "Es un proyecto muy avanzado, una decisión municipal de seguir generando eventos uno tras otro para potenciar trabajo, generar la posibilidad que el sector hotelero y gastronómico, el transporte, trabaje. Proyectos importantes como el Enduro en invierno. Seguramente podemos seguir volcando distintas actividades deportivas que generen esto para la ciudad, algo importante para el intendente", manifestó el titular del Emder.

"Pudimos recuperar obras del velódromo que dieron posibilidades de hacer el master de ciclismo, con más de 600 deportistas de todo el país. A Medida que mejores el escenario deportivo, las federaciones puedan organizar al menos torneos de nivel nacional. También recuperamos un Nacional de Natación, hacía años que Mar del Plata no era sede", recordó el funcionario.

A modo de anticipo, Macció amplió. "El año que viene tenemos un Mundial de Optimus, y el Mundial de Maxibásquetbol (femenino y masculino, sería entre agosto y septiembre) que generá un movimiento turístico impresionante, con la totalidad de los escenarios de básquet de la ciudad que estarán ocupados. También una nueva fecha de Merodio Producciones con el taekwondo internacional, además de la vuelta del maratón, el triatlón", expresó. Y continuó: "Estamos trabajando con las dos federaciones para recuperar en marzo una carrera de roller patín en marzo, la confederación hizo un convenio, y una fecha de ciclismo frente al mar que queremos potenciar y ayudar. Los eventos han sido enormes, todos trabajados en muchas circunstancias con el Emtur, que genera un aporte con la logística, el alojamiento, gastronomía, transporte, que para todas las organizaciones deportivas han sido importantes".

Los cortes de tránsito en los eventos deportivos: "Recomendamos antes de salir, informarse para no tener sorpresas"

Tantos eventos deportivos en las calles de la ciudad generan lógicamente cortes de tránsito mientras se desarrollan las competencias, como sucederá este fin de semana con el triatlón. Muchos vecinos se enojan ante esto, por la incomodidad que genera. Macció recomienda acudir previo a salir, informarse en las vías de comunicación oficiales del Municipio, o en los medios, para no llevarse sorpresas: "Trabajamos sobre dos líneas, siempre: primero, la comunicación previa, donde el vecino sepa que ese día que va a tener que movilizarse, ver el horario. Cada competencia tiene sus distintos cortes. No siempre es el mismo circuito. Si uno va para Santa Clara, por ejemplo, prever en el corte de tránsito como se informa en la página, en qué momento estará limitado el tránsito en el sector norte, buscar la alternativa. Se trabaja mucho pensando en compaginar el uso del espacio público con la movilidad de la gente, y el acceso a los distintos espacios que siempre están garantizados, están esas pausas, ventanas, que permiten circulación peatonal". Y recomendó "antes de salir con el auto, tomarse unos minutos, ver el recorrido, el corte de tránsito como se informa en las redes sociales y webs, en la comunicación formal, y a partir de ahí, de acuerdo a mis posibles paseos o desplazamientos, tratar de encontarle cuál es el mejor momento, ver la vía alternativa más aconsejable, para evitar llegar y encontrarme con la cinta por el corte de una competencia. Esto es lo que sucede en todas las grandes ciudades donde hay eventos deportivos", relató.

"Siempre recomiendo anticiparse. El sábado, el corte por el triatlón será más corto, el sprint durará dos horas. El domingo, más extenso, pero el sector sur a las 12.30/13 horas se levantará el corte porque termina la competencia de bicicleta, y recién a las 15 quedará lo de pedestrismo", concluyó al respecto.

El Minella a la AFA: "El proyecto está encaminado"

En agosto pasado, el intendente Guillermo Montenegro se reunió en Buenos Aires con Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino para cederle el estadio José María Minella a la AFA, para que el máximo escenario del fútbol marplatense se convierta en "la casa de la Selección". Macció sostuvo: "El convenio con AFA es el gran proyecto, ya lo manifestó el intendente. Significa la posibilidad de potenciar el estadio de una manera impresionante, estamos hablando de concretamente recuperar un escenario a primerísimo nivel que nos permita competencias importantes, torneos, juegos. Es un proyecto que está encaminado. Hoy las autoridades de AFA con quienes se delineará el proyecto están abocados al Mundial y al regreso se vuelva a generar el espacio del encuentro, de ultimar detalles que indudablemente es un antes y un después del Minella".

Consultado acerca de si se barajaron otras alternativas para invertir en el Minella, expresó: "El intendente siempre trabajó con distintas alternativas, lo dijo en la presentación de su discurso de marzo. El apoyo de Provincia, de Nación, eso no fue avanzando en la medida que uno deseaba y cuando Guillermo estuvo en Buenos Aires con Chiqui Tapia, apareció firmemente la posibilidad de potenciar el estadio, ponerlo en un espacio inimaginable y que nosotros no podríamos hacer. También es darnos cuenta que recuperar un estadio con presupuesto municipal no es posible. Todos sabemos que el fútbol tiene capacidad y posibilidades económicas de inversión. Es la conjunción ideal. La casa de la Selección en la ciudad de Mar del Plata y el Minella que sigue siendo confiable como estructura para hacer grandes eventos".

Macció y un pedido al Estado por los escenarios municipales

"Nosotros siempre estuvimos a disposición de las autoridades provinciales y nacionales. Desde el primer lugar, en enero entregamos un proyecto a Nación donde hablamos de las inversiones que necesitaban todos los escenarios deportivos, absolutamente todos. Es un proceso que no termina ni empieza en un año. Mar del Plata hace años que está hablando del Centro de Alto Rendimiento, de Mediano Rendimiento, para eso se necesita un trabajo en conjunto entre Nación, Provincia y Municipio para poder sostenerlos. Eso propusimos. Hasta hoy no tuvimos respuestas.

Y amplió el reclamo para que lleguen fondos para poder mantener y mejorar los estadios del Parque Municipal de los Deportes: "Estos escenarios nacieron con fondos de Nación. Así era el COPAN. Lamentablemente esa mirada se perdió y el Municipio asumió un rol protagónico en el mantenimiento que claramente se le dificulta mucho. Hoy tenemos muchos escenarios nuestros que están muy superados realmente en cuanto a su mantenimiento. Camet, Natatorio, atletismo y hay que seguir, el Poli, patinódromo, las canchas de hockey con su nuevo sistema de iluminación sumamente moderno, el poli lo estamos cambiando".

"Pero no solo es la tarea del municipio. Porque después vienen los campeonatos nacionales, las selecciones, las concentraciones. Mar del Plata tendría que tener en el Parque un centro de alojamiento acorde al nivel de deportistas que tiene. Fuimos la ciudad que más deportistas aportó en los últimos Juegos Odesur. Y si miramos desde acá al sur, veremos el potencial que tiene este espacio. Ojalá con Nación y Provincia podamos encontrar ese espacio para trabajar juntos. Hasta ahora no lo hemos logrado. Pero seguiremos confiando porque creemos en el diálogo y en el trabajo en equipo".