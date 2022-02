Deciden suspender la Fiesta de la Guitarra de Dolores: “No hay ánimo ni contexto”

El intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, tuvo que volver a dar malas noticias. Este martes, acompañado por la Secretaría de Salud de la comuna, Sandra Metz, anunció que no se realizará la edición 2022 de la Fiesta Nacional de la Guitarra. La pandemia del coronavirus se interpone así otra vez ante uno de los festejos más populares en la región.

A fines de diciembre pasado el jefe comunal había tenido que confirmar la cancelación de los festejos por el Carnaval del Sol que iban a tener lugar durante este mes de febrero. Sucedió pocas semanas después de que, ante una situación epidemiológica más favorable, las autoridades dolorenses presentaran el cronograma de eventos masivos que tendría desarrollo en el distrito.

“Seguimos transitando la pandemia, es una de las fiestas más grandes del país, que todas las noches, entre la feria y los espectáculos, reúne entre 50 o 60 mil personas que muchas se instalan en Dolores y eso no es lo más recomendable en esta situación sanitaria”, expresó Etchevarren al detallar algunos de los motivos de la nueva cancelación.

En esa línea explicativa el intendente no ocultó reconocer que en Dolores “no hay ánimo ni contexto de fiesta”. “Sabemos que están autorizadas, pero hemos decidido no hacerla: es una medida preventiva y responsable para no generar un gran foco de contagios”, resaltó el mandatario.

Metz y Etchevarren al anunciar la cancelación de la Fiesta Nacional de la Guitarra de Dolores.

Tercera ola

A continuación Etchevarren puso de ejemplo lo que sucedió a lo largo de las dos últimas semanas de diciembre, momento durante el cual el municipio organizó la nueva Fiesta Navideña. “Cuando se iniciaron había muy pocos casos, pero, mientras se estaba desarrollando se desató la tercera ola, se incrementaron los contagios y la fiesta no fue la misma”, describió el jefe comunal.

Para el titular del Ejecutivo dolorense no hay dudas de que la suspensión es una determinación acertada: “Como intendente y responsable de la ciudad no quiero que termine la fiesta y tengamos más contagios que puedan desencadenar en algo tan triste y lamentable como es el fallecimiento de algún vecino”, sentenció.

Espectáculos contratados

Finalmente y al respecto del dinero invertido en las fiestas y la suspensión de los recitales y espectáculos, Etchevarren adelantó lo que sucederá: “En cuanto a los espectáculos que quedaron contratados seguramente se reprogramarán, para realizarse de manera individual, destinados al público local y, así, cumplir con lo que indica el Tribunal de Cuentas”.

“Gobernamos y soñamos una ciudad turística y nos encanta recibir gente, pero estamos convencidos que este no es el momento”, finalizó Etchevarren.

Situación epidemiológica