Argentina, pese a las bajas, mantuvo su status y derrotó a una Colombia casi eliminada

En una noche festiva en la ciudad de Córdoba, el seleccionado argentino de fútbol, ya clasificado al Mundial Qatar 2022, derrotó a su par de Colombia por 1 a 0, por la 16° fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Más de 55 mil personas colmaron el estadio Mario Kempes, que terminó con un show de fuegos artificiales y los jugadores cantando en el centro del campo de juego.

El delantero del Inter de Italia, Lautaro Martínez, a los 29 minutos del primer tiempo, garantizó la victoria del equipo del DT Lionel Scaloni, que acumula 35 puntos en la tabla, como consecuencia de 10 triunfos y 5 empates,

En un hecho histórico para el fútbol de la ciudad, tres futbolistas jugaron juntos un partido: Emiliano Martínez en el arco, y Emiliano Buendía y el defensor Lucas Martínez Quarta que ingresaron a los 34 minutos del complemento.

Valioso triunfo, ya que el equipo argentino no contó con líderes como Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Nicolás Tagliafico ni Leandro Paredes por suspensión, más la ausencia de Lionel Messi y Cristian "Cuti" Romero. Enfrentó a una Colombia en declive y que está con un pie afuera del Mundial de Qatar, pese a sus nombres con recorrido.

Argentina impuso el ritmo del juego, con las conexiones de "Papu" Gómez y Lo Celso, el liderazgo de Ángel Di María -casi abre el marcador al inicio nuevamente con un disparo apenas desviado- y la potencia siempre amenazante de Lautaro Martínez. Colombia nunca encontró desnivel en el juego de James Rodríguez.

Hasta que a los 29´ Lautaro Martínez controló un centro de Acuña y "a lo goleador" definió desde el suelo, de zurda, en una fallida respuesta del arquero Vargas. Minutos después del festejo, tras un foul a Lo Celso, Di María remató un gran tiro libre que previo desvío hizo lucir al arquero Camilo Vargas.

Antes del descanso, "Dibu" Martínez se lució al tapar con su cuerpo una definición mano a mano ante el delantero Borja, con quien había tenido un duelo el la Copa América, revivido por el delantero en declaraciones en la previa.

En el segundo tiempo, ante la pasividad colombiana, la Selección manejó el juego con paciencia. Di María estuvo cerca de un golazo pero Vargas se lo impidió; también Lo Celso con un remate de aire desde la medialuna y el ingresado Paulo Dybala, en su provincia, con otro disparo apenas desviado. Siempre amenazante, el elenco nacional pareció estar más cerca del segundo que su rival de experimentar una reacción.

Colombia no pudo modificar el rumbo pese a los ingresos del delantero de Talleres Diego Valoyes y el experimentado Radamel Falcao.

Aunque hubo tiempo para el susto. En el final, Colombia estuvo cerca con un "casi blooper" donde "Dibu" Martínez encontró un despeje de Nico González. Pero la acción estaba invalidada.

El cierre del partido fue una fiesta, con cánticos que bajaban desde las tribunas del Kempes, y los nombres del 'Dibu' Martínez y del 'Fideo, fideo, fideo' para Di María, siguieron siendo los predilectos del público.

Argentina volverá a jugar el próximo 24 de marzo cuando reciba a Venezuela en Santiago del Estero, y por la última fecha visitará a Ecuador el martes 29 de ese mes. Durante esas jornadas, Colombia recibirá a Bolivia y visitará a Venezuela, jugándose las últimas chances de clasificación.

Síntesis

Argentina (1): Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez y Marcos Acuña; Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez y Alejandro Gómez; Lucas Ocampos, Ángel Di María y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Colombia: Camilo Vargas; Stefan Medina, Davinson Sánchez, William Tesillo y Johan Mojica; Wilmar Barrios y Mateus Uribe; Juan Cuadrado, James Rodríguez y Luis Díaz; Miguel Borja. DT: Reinaldo Rueda.

Gol: PT 29m. Lautaro Martínez (A).

Cambios: ST 11m. Luis Suárez por J. Rodríguez y Víctor Cantillo por Uribe (C) y Maximiliano Meza por Ocampos (A); 22m. Diego Valoyes por Medina (C); 23m. Paulo Dybala por Lautaro Martínez y Nicolás González por Di María (A); Gustavo Cuellar por Barrios y Radamel Falcao García por Borja (C); 34m. Emiliano Buendía por Lo Celso y Lucas Martínez Quarta por Gómez (A).

Amonestados: Acuña, Montiel (A). Suárez, Sánchez (C).

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).

Estadio: Mario Alberto Kempes.