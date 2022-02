Malena Guinzburg contó que fue víctima de bullying

Malena Guinzburg sorprendió este martes cuando le tocó preparar vizcacha en las cocinas de Masterchef Celebrity 3. Es que la participante recordó que fue víctima de bullying y que la persona que la molestaba había tenido un trágico final.

La humorista recordó que cuando era chica le decían vizcacha para burlarse de ella, refiriéndose al juego de palabras que hace alusión a la desviación de uno de sus ojos. Sin embargo, la historia se volvió más dramática cuando dio duros detalles de lo que atravesó.

"La pasé muy mal con el tema del bullying. Más por el peso y la gordura, la pasé feo, muy mal, con mis compañeros y comprando ropa", explicó Malena con seriedad y dejando el humor que la caracteriza de lado.

Fue en ese momento cuando Santiago del Moro le consultó si algún compañero de la escuela le había “cagado la vida” a lo que Malena respondió sin vueltas: “Sí, pero murió”. Atónico, el conductor del reality, bromeó advirtiendo a los participantes a que no le hagan bullying porque podrían terminar así, pero la humorista explicó: “¡No lo maté yo!”.

“Es horrible lo que pasó. Lo nombraba en un monólogo porque él me cargó cuando yo di mi primer beso. Yo contaba una situación fea con humor, y un día me vino a ver alguien que me dijo 'yo lo conocía, ¿sabés que murió, no?' Y no hice más ese monólogo", reveló la comediante de stand up.

De inmediato, Del Moro les reiteró al resto de los participantes que no se metan con Malena, y ella aseguró que no le molesta "que se empiece a rumorear eso, en especial, para los que escriben pelotudeces en Twitter".