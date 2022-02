La chocaron cuando iba al trabajo y le quitaron el sueño de ser guía de montaña

Cristina, una joven ecuatoriana, vivió un drama el domingo pasado cuando se propuso ir al trabajo en bicicleta a la madrugada y fue atropellada en la zona sur de Mar del Plata por un automovilista que ni siquiera se detuvo a ayudarla. El choque le provocó fracturas en la columna y la deja imposibilitada para entrar a una escuela y convertirse en guía de montaña, el sueño que pensaba cumplir a partir de marzo.

El siniestro se registró alrededor de las 6.30, a cinco cuadras de un hotel ubicado en Punta Mogotes, el lugar de trabajo de la ciclista. "Mi bici quedó destrozada, el tipo no paró, se fue, así que fue un bajón porque yo terminé re mal", lamentó la mujer, quien recordó: "La secuencia fue súper fea. Sangraba muchísimo de la cabeza".

Por el impacto, Cristina sufrió una fractura en el lumbar 5 y en el sacro, dos lesiones que todavía le provocan dolores en el cuerpo y fundamentalmente en la espalda. "Por suerte, las fracturas no se desplazaron y no fue necesaria la cirugía pero sigo muy indignada por todo lo que me pasó", insistió.

La joven, además, dijo que en marzo tenía previsto entrar a una escuela para convertirse en guía de montaña pero todos los planes se frustraron por este siniestro. "Con este accidente, me duele caminar 10 pasos... no puedo rendir el examen ni nada. Es una lástima porque yo no provoqué algo así fue una parque ni siquiera me asistió", expresó, al compartir su drama con 0223.

En noviembre, la mujer empezó a ir al trabajo en bicicleta después de las demoras que acusaba en el transporte público y el costo diario que implicaba un taxi o un remis. Todos los días, entonces, demoraba poco más de media hora en cumplir un trayecto de siete kilómetros hasta llegar a su hotel.

"Comparto esto porque quisiera que lo que me pasó a mi no le paso a nadie porque te peligras mucho la vida de esta manera. No debería ser algo así. Debería ser algo seguro. Yo no iba en medio de la ruta y tampoco iba rápido. Solo estaba yendo a mi trabajo de lo más bien. De hecho, ese domingo salí antes para llegar antes a mi trabajo", reiteró la damnificada.