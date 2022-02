Piden a la justicia que investigue la muerte de una joven en el Higa: "Ella no murió por el accidente"

Familiares de Lourdes Magalí Juárez, la joven de 19 años que murió el pasado 21 de enero en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) de Mar del Plata, luego de estar internada durante 2 meses por un grave siniestro vial en Colón y Jara, piden que la justicia investigue las causas del deceso, tras denunciar en varias oportunidades con un acampe frente al Higa, distintas irregularidades en cómo fueron los últimos momentos de la joven en el nosocomio.

Este lunes en la puerta de Tribunales, Patricia Pérez, la mamá de Lourdes, solicitó al fiscal de la causa Pablo Cistoldi, "a que sea justo" en la investigación ya que su hija "no murió por el accidente".

Patricia Pérez, la mamá de Lourdes, pidió justicia en la puerta de Tribunales. Foto:0223

"Todos los que están en el hospital saben que no murió en el accidente porque cuando me entregan a mi hija, estaba en una bolsa con un golpe. Tengo fotos y videos. Mi hija se estaba recuperando bien, estaba caminando no normal, pero caminaba", expresó en declaraciones a 0223.

Lourdes iba como acompañante en una moto que protagonizó un accidente fatal en Colón y Jara.

La mujer, que esta mañana solo estuvo acompañada por familiares, volvió a insistir en que durante los dos meses de estadía en el Interzonal en terapia intensiva, el trato y la atención de los profesionales "estuvo muy bien". "En menos de un mes se despertarse del coma, ella escribía, hablaba, caminaba, estaba bien", recordó.

La familia de la joven realizó un pacífico reclamo frente a la puerta de Tribunales. Foto:0223

Para la mamá de Lourdes, debido a la "sorpresiva" muerte y el mal estado en el qué encontró el cuerpo, es por lo que la justicia debe intervenir.

"La explicación fue que murió porque hubo una complicación en la traqueotomía. Pero si vieran el video y la foto de cómo me entregaron a mi hija, envuelta en una bolsa. Yo ya hablé con el fiscal Cistoldi: le mostré el video y le dije que fuera justo, porque mi hija no murió por el accidente. Todavía no tengo la autopsia. Si ella murió por el accidente, porqué no da la cara su doctor", pidió la mujer.